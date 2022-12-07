Илон Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира

Владелец SpaceX Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes владельцу французской транснациональной компании LVMH миллиардеру Бернару Арно, сообщает Zakon.kz.

В Forbes установили, что нынешнее состояние Маска оценивается в 184,6 млрд долларов, в то время как Арно и его семьи – 185,1 млрд долларов.

Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.

Илон Маск впервые в истории возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2022 года. К 11 марта 2022 года, когда были завершены подсчеты, состояние Маска составляло $219 млрд. Таким образом, за год Маск разбогател на $68 млрд и вытеснил с первого места в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил "всего" в $171 млрд.

