При взрыве газа в Актюбинской области пострадали два человека
Фото: unsplash
Два человека сильно пострадали при взрыве газового оборудования в селе Шубарши Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
Одна из пострадавших – беременная женщина, передает Astana TV.
ЧП произошло ночью. Как установили сотрудники ДЧС, произошел хлопок газового котла без распространения огня. Но ударная волна частично обрушила кровлю и стены дома на площади 84 квадратных метров.
Предварительной причиной называют неисправность газоотпительного оборудования.
На момент взрыва в доме находилось пять человек, пострадал 62-летний мужчина и его невестка, - женщина на позднем сроке беременности.
По сообщениям медиков, у обоих сотрясение головного мозга, множественные раны, ожоги и посттравматический шок. Пострадавших планируют транспортировать из районной больницы в Актобе.
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