При взрыве газа в Актюбинской области пострадали два человека

Два человека сильно пострадали при взрыве газового оборудования в селе Шубарши Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Одна из пострадавших – беременная женщина, передает Astana TV.

ЧП произошло ночью. Как установили сотрудники ДЧС, произошел хлопок газового котла без распространения огня. Но ударная волна частично обрушила кровлю и стены дома на площади 84 квадратных метров.

Предварительной причиной называют неисправность газоотпительного оборудования.

На момент взрыва в доме находилось пять человек, пострадал 62-летний мужчина и его невестка, - женщина на позднем сроке беременности.

По сообщениям медиков, у обоих сотрясение головного мозга, множественные раны, ожоги и посттравматический шок. Пострадавших планируют транспортировать из районной больницы в Актобе.