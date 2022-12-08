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Проект Конституции Узбекистана вынесут на референдум в 2023 году

референдум по Конституции в Узбекистане Фото: pixabay
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с 30-й годовщиной принятия Конституции. Он отметил, что в последние годы в Узбекистане ускоренными темпами проводятся широкомасштабные демократические реформы, сообщает Zakon.kz.

Президент Узбекистана добавил, что обсуждение изменений и дополнений в Основной закон, начатое в этом году, продолжается.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в Основном законе планируется закрепить такие вопросы и нормы, как социально ориентированное государство, укрепление конституционных основ института семьи, надежная защита представителей старшего поколения, лиц с инвалидностью, всесторонняя поддержка женщин и молодежи, квалифицированное медицинское обслуживание населения, развитие образования, науки и культуры, гарантии экологических прав граждан и сохранение экологического баланса, расширение прав и полномочий институтов гражданского общества и махалли, обеспечение независимости СМИ.

"В этом процессе, дорогие соотечественники, обязательно будут учтены высказанные вами, людьми разных профессий и социального положения, мнения и предложения. Проект Конституции будет вынесен на всенародный референдум. Именно так наш обновленный Основной закон станет поистине народной Конституцией".Шавкат Мирзиёев

Он сообщил о разработке масштабных программ и планов на 2023 год.

Референдум планировался в 2022 году, но он не состоялся. Это планировалось сделать к 8 декабря. Летом Мирзиёев предложил провести референдум, чтобы принять поправки. Ожидалось, что референдум состоится осенью, однако его дата до сих пор не была объявлена. В конце ноября законодательная палата приняла решение отправить поправки на доработку.

Народное обсуждение поправок в Конституцию началось 25 июня и завершилось 1 августа. На обсуждение сначала было отведено всего 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени мало, и добавили еще 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение еще на 15 дней.

После волнений в Каракалпакстане 1−2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, из проекта исключили.

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