В Караганде кассир-стажер украл миллион тенге
Фото: Zakon.kz
Один миллион тенге украл стажер из кассы медучреждения в Караганде. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, ведется досудебное расследование.
По данным правоохранителей, к ним с заявлением обратилось руководство одного из медицинских учреждений. Выяснилось, что из кассы некто похитил 1 млн тенге.
Кроме того, было установлено, что доступ к ним мог иметь кто-то из членов трудового коллектива.
В ходе оперативных мероприятий был задержан 30-летний подозреваемый. Он работал в медицинском учреждении в качестве стажера.
Мужчина дал признательные показания, пояснив, что, получив доступ к кассе, прибрал к рукам находившиеся там денежные средства.
Расследование идет по статье 188 УК РК "Кража".
В ноябре стало известно, что в Кызылорде задержаны двое домушников за кражу 40 тыс. евро из частного дома.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ