В Караганде кассир-стажер украл миллион тенге

Один миллион тенге украл стажер из кассы медучреждения в Караганде. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, ведется досудебное расследование.

По данным правоохранителей, к ним с заявлением обратилось руководство одного из медицинских учреждений. Выяснилось, что из кассы некто похитил 1 млн тенге.

Кроме того, было установлено, что доступ к ним мог иметь кто-то из членов трудового коллектива.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 30-летний подозреваемый. Он работал в медицинском учреждении в качестве стажера.

Мужчина дал признательные показания, пояснив, что, получив доступ к кассе, прибрал к рукам находившиеся там денежные средства.

Расследование идет по статье 188 УК РК "Кража".

В ноябре стало известно, что в Кызылорде задержаны двое домушников за кражу 40 тыс. евро из частного дома.

