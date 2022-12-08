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В США арестовали "пророка", у которого было 20 жен

"Пророк" с 20 женами Фото: Coconino County Sheriff's Department
Арестованный Сэмюэль Раппили Бейтман наказывал последователей, которые не признавали его авторитет. Он также утверждал, что участие в половых актах с ним – "воля Отца Небесного", сообщает Zakon.kz.

По данным ФБР, у самопровозглашенного "пророка" было более 20 жен, в их числе – несовершеннолетние, сообщает Sky News.

Утверждается, что лидер культа Сэмюэль Бейтман возил женщин и несовершеннолетних в трейлере с ведром вместо туалета. Мужчину арестовали в сентябре 2022 года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в препятствовании правосудию.

Бейтман возглавляет группу радикального мормонского ответвления фундаменталистской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (FLDS).

Агент ФБР, ссылаясь на показания свидетелей, пишет в материалах дела, что мужчина "начал провозглашать себя пророком" и заявил о своем намерении жениться на собственной дочери-подростке в 2019 году.

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