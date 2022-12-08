Даже небо не предел: три полезных проекта для молодежи от ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН всерьез озабочен проблемой безработицы среди, казалось бы, юных, активных и как нельзя лучше подходящих для плодотворного развития и построения карьеры слоев населения. Причин такой неустроенности много. Как организация старается их решить – в материале Zakon.kz.

Samgau

Как показывает международная практика, одного лишь традиционного образования недостаточно для достижения верхних ступеней карьерной лестницы. Да что там, даже для начала восхождения "чемодана без ручки" – знаний, которые непонятно, как и где применить, – подчас критически мало. И хорошо, если начальство окажется достаточно терпеливым для разжевывания азов новоиспеченному сотруднику. А если нет?

Из "нет" рождается печальная статистика. По данным Минтруда, в 2020 году экономически активная часть молодежи насчитывала 2,2 млн человек в возрасте от 15 до 28 лет. 96% из них считались трудоустроенными, однако большая часть рабочих мест приходилась на низкооплачиваемую деятельность. Уровень безработицы составил 3,8%.

"Надо отметить, что молодые люди чаще работают на низкоквалифицированных и рискованных работах с меньшей заработной платой. Молодежь составляет 17% всех безработных в стране, каждый четвертый из них тратит на поиск работы более полугода". Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен

Исследователи установили: для успешного старта в будущее молодым нужен интегрированный пакет навыков, который на первых порах позволит легче найти работу, а впоследствии, возможно, и открыть собственное дело. Речь идет о грамотности чтения, письма и счета, умении работать в команде, вести переговоры и разрешать конфликты, о лидерских задатках, тайм-менеджменте, умелом обращении с гаджетами и системами и т.д.

Сейчас в нашей стране функционирует программа Samgau, призванная помочь гражданам развить вышеперечисленные скиллы. В ней уже приняли участие более 25 000 молодых людей. Один из них поделился своими впечатлениями.

"О программе я узнал от моего районного Молодежного ресурсного центра. Но также знаю ребят, которые услышали о нем в школах. Мне показалось интересным, я записался. Ребята пришли очень "заряженные", мечтали начать свой проект. Мы проходили серию тренингов, мастер-классов, упражнений для закрепления. Нас обучали очень простым, но полезным вещам. Samgau помог мне в плане понимания, как нужно подходить к началу нового проекта, решению трудностей. Надеюсь, таких проектов будет больше". Алишер Мухмут

"Развитие цифровых и других навыков у детей, имеющих инвалидность по зрению"

Между тем есть и ребята, ограниченные в плане выбора пути не особенностями отечественного образования, а собственным здоровьем. Обыденные для большинства вещи, вроде набора текста на клавиатуре, вызова такси по приложению и пользования смартфоном вообще, могут поставить в тупик. Отсюда – затруднения при получении образования в мире технологий и повышенный риск закономерного ухода в безработицу.

С мая 2021 года реализуется проект по обучению цифровым навыкам детей и подростков, имеющих инвалидность по зрению. Для занятий каждый подросток получает во временное пользование ноутбук и телефон с установленными программами экранного доступа и другим необходимым программным обеспечением.

Навигаторы в адаптированных телефонах открывают доступ к любой литературе для ознакомления с ней в комфортном формате. Так повышается самостоятельность ученика. А благодаря полученным навыкам IT он перестает нуждаться в гиперопеке семьи и берет курс на получение среднего специального или высшего образования.

Среди программ и устройств, которые изучают подростки: компоненты ноутбука и системного блока, печать вслепую и десятипальцевый метод печати; проводник Windows, блокнот и Microsoft Word; браузер, видеоконференции, создание и работа с почтовым ящиком; мессенджеры, видеохостинги, банковские приложения, сервисы такси, доставки и проч.

Тренеры – также инвалиды по зрению, как никто понимающие трудности подопечных.

По словам 17-летней Ангелины Богдаловой, о возможности развить цифровые умения она узнала от учителей:

"Мы с одноклассниками хотели поступить в колледж и понимали, что цифровые навыки нам очень пригодятся. Стали участвовать. Занятия проходили два раза в неделю. Преподаватели каждому уделяли время, объясняли то, что было непонятно. Когда я поступила в колледж, убедилась, насколько это обучение было важным. Как и однокурсники, я печатала на ноутбуке, пользовалась телефоном. Обычные дети были удивлены скорости моей печати".

UniSat

Определенное влияние на подвешенную ситуацию в сфере занятости оказывают гендерные стереотипы. Установка "сложное – не для девочек" приводит к тому, что, по данным Всемирного экономического форума, лишь 14% казахстанок отваживаются изучать тонкости инженерии. Для сравнения – как рыбы в воде на этом поприще чувствуют себя 37% мужчин.

Однако против "лома" нежелания окружающих признавать девичьи таланты все-таки есть прием.

"В школе девочки превосходят мальчиков в математике и естественных науках. Так почему чьи-то сомнительные мнения должны мешать им реализовывать свой потенциал, претендовать на интересную профессию? Ярлыки о том, что "подходит" и "не подходит" прекрасному полу, превращаются в барьер для девушек, стремящихся к карьере в STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – модель, объединяющая естественные науки и инженерию для более эффективного решения реальных технологических задач). По всей Центральной Азии число девушек и молодых женщин, обучающихся в STEM, значительно ниже, чем у их сверстников-мужчин. Поэтому ЮНИСЕФ Казахстан и КазНУ им. аль-Фараби запустили образовательную программу UniSat, призванную популяризировать STEM-образование среди казахстанских школьниц посредством обучения спутниковым технологиям и созданию наноспутников в лабораторных условиях". Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен

Сложно задушить рамками тех, кого не ограничивает даже небо. Так, участницы UniSat успели освоить проектирование, дизайн, программирование и сборку космических аппаратов. А потом, плюнув на досужие суждения о своих способностях, взяли и спроектировали наноспутник, который позже отправили в стратосферу – собирать данные по загрязнению воздуха.

Жание Кошкимбаевой всего 17 лет, однако ей уже посчастливилось "потрогать космос руками". Девушка призналась: была в шоке от того, что в родном Казахстане можно заниматься наноспутниками.

"Я пыталась предлагать подобное в своей школе – мне отказывали по причине "это невозможно". Как, мол, мы, девочки, разберемся с такими сложными технологиями. А в итоге благодаря проекту я и другие участницы запустили в космос собственный спутник! Это было просто невероятное чувство. Здесь не судили по обложке, не заставляли ходить в узких юбках. Так что единственное, на чем мы концентрировались, – наша цель. Жания Кошкимбаева

Напрашивается вывод. Пусть все вокруг будут убеждены, что вам – из-за недостатка навыков, особенностей или принадлежности к слабому полу – не суждено "хватать звезды с неба", главное – не отступать. А еще – заручиться поддержкой тех, кто готов в вас поверить, несмотря ни на что.