Даже небо не предел: три полезных проекта для молодежи от ЮНИСЕФ
Samgau
Как показывает международная практика, одного лишь традиционного образования недостаточно для достижения верхних ступеней карьерной лестницы. Да что там, даже для начала восхождения "чемодана без ручки" – знаний, которые непонятно, как и где применить, – подчас критически мало. И хорошо, если начальство окажется достаточно терпеливым для разжевывания азов новоиспеченному сотруднику. А если нет?
Из "нет" рождается печальная статистика. По данным Минтруда, в 2020 году экономически активная часть молодежи насчитывала 2,2 млн человек в возрасте от 15 до 28 лет. 96% из них считались трудоустроенными, однако большая часть рабочих мест приходилась на низкооплачиваемую деятельность. Уровень безработицы составил 3,8%.
"Надо отметить, что молодые люди чаще работают на низкоквалифицированных и рискованных работах с меньшей заработной платой. Молодежь составляет 17% всех безработных в стране, каждый четвертый из них тратит на поиск работы более полугода". Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен
Исследователи установили: для успешного старта в будущее молодым нужен интегрированный пакет навыков, который на первых порах позволит легче найти работу, а впоследствии, возможно, и открыть собственное дело. Речь идет о грамотности чтения, письма и счета, умении работать в команде, вести переговоры и разрешать конфликты, о лидерских задатках, тайм-менеджменте, умелом обращении с гаджетами и системами и т.д.
Сейчас в нашей стране функционирует программа Samgau, призванная помочь гражданам развить вышеперечисленные скиллы. В ней уже приняли участие более 25 000 молодых людей. Один из них поделился своими впечатлениями.
"О программе я узнал от моего районного Молодежного ресурсного центра. Но также знаю ребят, которые услышали о нем в школах. Мне показалось интересным, я записался. Ребята пришли очень "заряженные", мечтали начать свой проект. Мы проходили серию тренингов, мастер-классов, упражнений для закрепления. Нас обучали очень простым, но полезным вещам. Samgau помог мне в плане понимания, как нужно подходить к началу нового проекта, решению трудностей. Надеюсь, таких проектов будет больше". Алишер Мухмут
"Развитие цифровых и других навыков у детей, имеющих инвалидность по зрению"
Между тем есть и ребята, ограниченные в плане выбора пути не особенностями отечественного образования, а собственным здоровьем. Обыденные для большинства вещи, вроде набора текста на клавиатуре, вызова такси по приложению и пользования смартфоном вообще, могут поставить в тупик. Отсюда – затруднения при получении образования в мире технологий и повышенный риск закономерного ухода в безработицу.
С мая 2021 года реализуется проект по обучению цифровым навыкам детей и подростков, имеющих инвалидность по зрению. Для занятий каждый подросток получает во временное пользование ноутбук и телефон с установленными программами экранного доступа и другим необходимым программным обеспечением.
Навигаторы в адаптированных телефонах открывают доступ к любой литературе для ознакомления с ней в комфортном формате. Так повышается самостоятельность ученика. А благодаря полученным навыкам IT он перестает нуждаться в гиперопеке семьи и берет курс на получение среднего специального или высшего образования.
Среди программ и устройств, которые изучают подростки: компоненты ноутбука и системного блока, печать вслепую и десятипальцевый метод печати; проводник Windows, блокнот и Microsoft Word; браузер, видеоконференции, создание и работа с почтовым ящиком; мессенджеры, видеохостинги, банковские приложения, сервисы такси, доставки и проч.
Тренеры – также инвалиды по зрению, как никто понимающие трудности подопечных.
По словам 17-летней Ангелины Богдаловой, о возможности развить цифровые умения она узнала от учителей:
"Мы с одноклассниками хотели поступить в колледж и понимали, что цифровые навыки нам очень пригодятся. Стали участвовать. Занятия проходили два раза в неделю. Преподаватели каждому уделяли время, объясняли то, что было непонятно. Когда я поступила в колледж, убедилась, насколько это обучение было важным. Как и однокурсники, я печатала на ноутбуке, пользовалась телефоном. Обычные дети были удивлены скорости моей печати".
UniSat
Определенное влияние на подвешенную ситуацию в сфере занятости оказывают гендерные стереотипы. Установка "сложное – не для девочек" приводит к тому, что, по данным Всемирного экономического форума, лишь 14% казахстанок отваживаются изучать тонкости инженерии. Для сравнения – как рыбы в воде на этом поприще чувствуют себя 37% мужчин.
Однако против "лома" нежелания окружающих признавать девичьи таланты все-таки есть прием.
"В школе девочки превосходят мальчиков в математике и естественных науках. Так почему чьи-то сомнительные мнения должны мешать им реализовывать свой потенциал, претендовать на интересную профессию? Ярлыки о том, что "подходит" и "не подходит" прекрасному полу, превращаются в барьер для девушек, стремящихся к карьере в STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – модель, объединяющая естественные науки и инженерию для более эффективного решения реальных технологических задач). По всей Центральной Азии число девушек и молодых женщин, обучающихся в STEM, значительно ниже, чем у их сверстников-мужчин. Поэтому ЮНИСЕФ Казахстан и КазНУ им. аль-Фараби запустили образовательную программу UniSat, призванную популяризировать STEM-образование среди казахстанских школьниц посредством обучения спутниковым технологиям и созданию наноспутников в лабораторных условиях".Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен
Сложно задушить рамками тех, кого не ограничивает даже небо. Так, участницы UniSat успели освоить проектирование, дизайн, программирование и сборку космических аппаратов. А потом, плюнув на досужие суждения о своих способностях, взяли и спроектировали наноспутник, который позже отправили в стратосферу – собирать данные по загрязнению воздуха.
Жание Кошкимбаевой всего 17 лет, однако ей уже посчастливилось "потрогать космос руками". Девушка призналась: была в шоке от того, что в родном Казахстане можно заниматься наноспутниками.
"Я пыталась предлагать подобное в своей школе – мне отказывали по причине "это невозможно". Как, мол, мы, девочки, разберемся с такими сложными технологиями. А в итоге благодаря проекту я и другие участницы запустили в космос собственный спутник! Это было просто невероятное чувство. Здесь не судили по обложке, не заставляли ходить в узких юбках. Так что единственное, на чем мы концентрировались, – наша цель. Жания Кошкимбаева
Напрашивается вывод. Пусть все вокруг будут убеждены, что вам – из-за недостатка навыков, особенностей или принадлежности к слабому полу – не суждено "хватать звезды с неба", главное – не отступать. А еще – заручиться поддержкой тех, кто готов в вас поверить, несмотря ни на что.