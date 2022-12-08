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Незаконное обналичивание 135 млрд тенге: КНБ завершил расследование

Незаконное обналичивание 135 млрд тенге: КНБ завершил расследование Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности заявили о пресечении незаконной обнальной сети, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, в июле 2022 года КНБ завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В сообщении пресс-службы КНБ сказано, что в противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.

5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч. 3 ст. 216, ч. 3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.

Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК.


Ранее в пресс-службе КНБ заявили, что жителя Темиртау осудили на 7 лет за пропаганду терроризма.

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