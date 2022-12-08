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Число застрявших в турецких водах нефтяных танкеров увеличилось

танкер с нефтью Фото: pixabay
Число нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море, чтобы пересечь пролив Босфор в Стамбуле на пути в Средиземное море, увеличилось на пять до 16, сообщает Zakon.kz.

Танкеры застряли в турецких водах на фоне переговоров между властями Запада и Турции о танкерах с российской нефтью, сообщает Reuters.

Представитель британского казначейства заявил, что переговоры велись с 5 декабря, когда страны "Большой семерки" и Европейский союз ввели новые ограничения экспорта российской нефти. Ограничение позволяет европейским фирмам страховать танкеры, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если грузы были куплены по цене 60 долларов за баррель или ниже.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо рассказал замминистру иностранных дел Турции Седату Оналу, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть.

7 декабря сообщалось о том, что танкеры с казахстанской нефтью застряли в Черном море.

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