Экс-замакима Алматы Азирбаев получил новую должность
Фото: gov.kz
Бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность – он избран председателем Союза строительной отрасли (ССО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Мухит Азирбаев избран председателем единогласным решением членов Союза строительной отрасли Казахстана.
С апреля 2019 года до 21 сентября 2022 года он занимал должность замакима Алматы.
Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы
Новость по теме
Мухит Азирбаев родился 18 сентября 1972 года в Алматы.
Трудовой стаж:
- сотрудник, начальник управления дочернего банка "АБН АМРО Банк" (Голландия) в городах Алматы и Атырау (1997-2003);
- генеральный директор агрохолдинговой компании "Куат-Агро", г. Астана (2003-2006);
- начальник Управления лизинга, директор Департамента корпоративных отношений АО "Казкоммерцбанк" (2006-08.2009);
- председатель Наблюдательного совета ТОО "Global Building Contract" (08.2009-2017);
- председатель правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" (07.2017-03.2019);
- руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы (03.2019-04.2019);
- заместитель акима города Алматы (04.2019-21.09.2022).
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ