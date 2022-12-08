Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экс-замакима Алматы Азирбаев получил новую должность

Экс-замакима Алматы Азирбаев получил новую должность Фото: gov.kz
Бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность – он избран председателем Союза строительной отрасли (ССО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мухит Азирбаев избран председателем единогласным решением членов Союза строительной отрасли Казахстана.

С апреля 2019 года до 21 сентября 2022 года он занимал должность замакима Алматы.

Новость по теме

Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы

Мухит Азирбаев родился 18 сентября 1972 года в Алматы.

Трудовой стаж:

  • сотрудник, начальник управления дочернего банка "АБН АМРО Банк" (Голландия) в городах Алматы и Атырау (1997-2003);
  • генеральный директор агрохолдинговой компании "Куат-Агро", г. Астана (2003-2006);
  • начальник Управления лизинга, директор Департамента корпоративных отношений АО "Казкоммерцбанк" (2006-08.2009);
  • председатель Наблюдательного совета ТОО "Global Building Contract" (08.2009-2017);
  • председатель правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" (07.2017-03.2019);
  • руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы (03.2019-04.2019);
  • заместитель акима города Алматы (04.2019-21.09.2022).

Читайте также

Токаев сменил акима Карагандинской области

Число застрявших в турецких водах нефтяных танкеров увеличилось

Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Асламбек Мергалиев
Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления