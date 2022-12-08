Экс-замакима Алматы Азирбаев получил новую должность

Бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность – он избран председателем Союза строительной отрасли (ССО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мухит Азирбаев избран председателем единогласным решением членов Союза строительной отрасли Казахстана.

С апреля 2019 года до 21 сентября 2022 года он занимал должность замакима Алматы.

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Мухит Азирбаев родился 18 сентября 1972 года в Алматы.

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