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Троих детей спасли из горящего дома в Жетысуской области

Троих детей спасли из горящего дома в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
Поздно вечером 7 декабря в селе Улкен Шыган Панфиловского района Жетысуской области в одном из частных домов произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

О пожаре рассказал очевидец.

По данным регионального ДЧС, до прибытия пожарных мужчина вынес из детской комнаты троих детей и помог эвакуироваться родителям.

Кроме того, вынес из дома два газовых баллона и приступил к самостоятельному тушению пожара.

Героем оказался сосед Еркебулан Айтбаев. Он является младшим сержантом гражданской защиты, пожарным.

В ведомстве также озвучили предварительную причину возгорания: несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе. 


7 декабря при пожаре в селе Космос Енбекшиказахского района погибли три человека. Еще шесть пострадавших госпитализировали.

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