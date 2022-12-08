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Доллар подешевел на торгах 8 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,17 тенге, снизившись на 1,34 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля немного снизился и составил 7,52 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился до 67,68 тенге (-0,26).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 496,13 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,5-476 тенге, евро – по 495-501 тенге, российские рубли – по 7,2-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть немного растут на торгах 8 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent поднялась на 0,8% и составила 77,79 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь выросла на 0,87%, до 72,64 доллара за баррель. 

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