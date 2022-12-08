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Как в Казахстане будут назначать директоров школ

как будут назначать директоров школ в РК Фото: Zakon.kz
Министр просвещения РК приказом от 1 декабря 2022 года внес изменения в правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Занятие должности первого руководителя государственной школы предусмотрено двумя способами: согласно решению работодателя (в порядке назначения) или по конкурсу.

При приеме на работу с директором заключается трудовой договор и издается акт работодателя.

Основанием для приема директора по конкурсу является положительное заключение конкурсной комиссии.

Назначаемый на должность директор школы должен соответствовать квалификационным требованиям.

В частности, он должен знать:

  • Конституцию РК, законы "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", "О специальных социальных услугах", "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности", "О жилищных отношениях", "О государственных услугах", "О детских деревнях семейного типа и домах юношества";
  • основы социальной политики, психологии, валеологии и социальной гигиены;
  • нормы педагогической этики;
  • социально-педагогические и диагностические методики;
  • методику воспитательной работы, направления развития педагогической науки;
  • анализ социально-педагогической работы;
  • основы трудового законодательства, правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда.

Кроме того, директор школы и его супруг (супруга) должны будут предоставлять в органы госдоходов декларацию о доходах.

Приказ вводится в действие с 17 декабря 2022 года.

До настоящего времени руководителей школ принимали на работу только по конкурсу, они и их супруги декларацию о доходах не представляли.

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