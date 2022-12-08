Как в Казахстане будут назначать директоров школ
Занятие должности первого руководителя государственной школы предусмотрено двумя способами: согласно решению работодателя (в порядке назначения) или по конкурсу.
При приеме на работу с директором заключается трудовой договор и издается акт работодателя.
Основанием для приема директора по конкурсу является положительное заключение конкурсной комиссии.
Назначаемый на должность директор школы должен соответствовать квалификационным требованиям.
В частности, он должен знать:
- Конституцию РК, законы "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", "О специальных социальных услугах", "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности", "О жилищных отношениях", "О государственных услугах", "О детских деревнях семейного типа и домах юношества";
- основы социальной политики, психологии, валеологии и социальной гигиены;
- нормы педагогической этики;
- социально-педагогические и диагностические методики;
- методику воспитательной работы, направления развития педагогической науки;
- анализ социально-педагогической работы;
- основы трудового законодательства, правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда.
Кроме того, директор школы и его супруг (супруга) должны будут предоставлять в органы госдоходов декларацию о доходах.
Приказ вводится в действие с 17 декабря 2022 года.
До настоящего времени руководителей школ принимали на работу только по конкурсу, они и их супруги декларацию о доходах не представляли.