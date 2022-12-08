Пугающая статистика: каждая шестая пара в Казахстане не может иметь детей

Но ведь и это не точные данные. В список вошли только те, кто уже обратился за медицинской помощью.

Данные за 2021 год: почти 20 тыс. бесплодных женщин на 1500 тыс. мужчин. При этом сами врачи заявляют, что представителей мужской бездетной половины гораздо больше.

Как отмечено в сюжете Первого канала Евразия, они просто не дошли до специалистов.



Асемгуль с гордостью признается, есть все. Высокая должность, квартира, машина, любимый муж… Но счастливой она себя не чувствует. Потому что нет детского смеха в доме. В браке она уже четыре года.

"Проблем у меня нет. У меня все хорошо со здоровьем. И после всех врачей бесконечных – муж обвиняет меня. Неоднократно просила мужа сдать анализ на спермограмму, просила пройти врачей на половые инфекции, но он категорически против: что вообще такое спермограмма? Зачем мне это надо? У нас с тобой все хорошо, ночью в постели, так сказать, у нас все отлично – зачем вообще что-то сдавать?" Асемгуль

Муж намекает на развод, называя супругу "пустой", подруги советуют уйти от мужчины, который не хочет брать на себя ответственность. Сама Асемгуль верит, что совсем скоро она обнимет и поцелует своего малыша, что супруг оставит свои принципы и они переживут этот тяжелый этап… Вместе. Развод ни к чему.

Андролог Анастасия Оспанова ставит диагноз обществу: казахстанские мужчины живут стереотипами. Бесплодие – оно ведь не болит и обычно внешне никак не проявляется. У некоторых женщин уходят годы, чтобы убедить супруга просто прийти на прием к андрологу. Большинство представителей сильной половины считают, что если у него нет половой слабости, если он способен выполнить свой супружеский долг, то проблем с зачатием с его стороны априори быть не может.

"У меня были семейные пары, где мужчина уже женат второй или третий раз. И ни в одном браке у него не было детей, и он разводился из-за этого. То есть причина в том, что ему супруга не может родить ребенка. А причина была в нем – он был бесплоден абсолютно". Анастасия Оспанова, уролог-андролог

Если бы мужчины всех пар, у которых есть проблемы с зачатием ребенка, пришли и сдали анализы, то данные об уровне мужского бесплодия в нашей стране сильно бы изменились. Не в лучшую сторону. Однако многим, прежде чем переступить порог кабинета специалиста, надо переступить через себя. И не один раз.

Анастасии даже пришлось пройти курсы психолога, чтобы лучше доносить мужчинам важную информацию. Когда зачатие не происходит в течение года, то обследование врач высшей категории советует начинать с мужчины. Это проще и дешевле. Достаточно сдать анализ на инфекции и спермограмму. Если все в норме, только тогда отправлять к специалистам супругу. Но по факту в отсутствии потомства, как правило, часто у нас винят женщин. И это им приходится менять врачей и клиники в поисках решения проблемы, которая может быть в мужчине.

"Ему стыдно даже узнать, что вдруг дело в нем. Потому что у нас в Казахстане мальчиков как воспитывают? "Уси пуси"! Получается, что ему страшно свою эту планку в глазах других понизить. И сказать: что-то со мной не так". Альвина Юсупова, психолог

Серьезный диагноз для мужчины – это врожденная патология или полное отсутствие половых клеток. Все остальное поправимо и достаточно легко. Активность сперматозоидов, если она низкая, восстанавливается курсом медикаментозного лечения. Среди причин проблемы может быть перенесенный стресс, а также ведение неправильного образа жизни.

"Уже доказано, что избыточная масса тела и ожирение у мужчин снижает сперматогенез. Снижает качество сперматозоидов. Снижает их количество, снижает либидо, сексуальную активность мужчины. Но, к счастью, как только мужчина начинает заниматься спортом, уровень тестостерона у него сразу повышается. Поэтому спорт – это для мужчин рецепт номер один". Гульнара Утепова, репродуктолог

В первую очередь специалисты советуют пересмотреть питание. Переизбыток того же сахара, например, дорога не только к диабету, но и к бесплодию. Также врачи просят уже состоявшихся матерей юношей проконтролировать, чтобы их сыновья в возрасте 15-16 лет обязательно посетили кабинет андролога в первый раз.

Проблема бесплодия, по данным ВОЗ, находится на третьем месте по значимости после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Главные причины неспособности забеременеть у женщины связаны чаще всего, либо с перенесенным абортом в юности, либо, наоборот, с желанием стать мамой, будучи уже в зрелом возрасте. И, несмотря на мировую статистику и статистику Казахстана, большинство до сих пор в отсутствии детей винят исключительно женский пол…

Гинеколог-репродуктолог Рамиль Мустафин старается принимать пациентов именно парами, а не поодиночке. По его словам, нет бесплодной женщины или мужчины, диагноз один – бесплодный брак.

"Как и у мужчин, врожденная аномалия развития женских половых органов, как правило, неизлечима. Все приобретенное в большинстве своем можно исправить. Главное, понять, на каком этапе развития беременности могут возникнуть проблемы. У нас есть классификация, с которой мы работаем. Классификация в зависимости от уровня поражения". Рамиль Мустафин, гинеколог-репродуктолог

Учитывая уровень развития медицины сегодня, стать родителями может практически любая пара. Шансы есть всегда и пусть один на миллион, и пусть не с первой и не со второй попытки. В Казахстане работает программа "Аңсаған сәби", благодаря которой за 12 лет на свет появились почти 5,5 тыс. детей.

Впервые процедуру ЭКО в нашей стране сделали 27 лет назад. За эти годы после экстракорпорального оплодотворения родились более 26 тыс. детей. И если 12 лет назад государство выделяло по 100-200 квот на целый год, в 2020-м была тысяча, то в 2021-м, по поручению президента, выделили сразу 7 тыс. квот. Всего за один год родителями стали почти 2500 семей. И программа "Аңсаған сәби" продолжится.

"У нас сейчас практически нет очереди на "Аңсаған сәби". Я могу сказать точно. То есть в январе 2023 года списки практически по всем 7 тыс. будут готовы. Поэтому человеку не нужно тянуть, можно уже сейчас обращаться в свою поликлинику для того, чтобы попасть в эти списки. Те, кто не попадают в этом году, практически стопроцентно попадают на следующий год". Гульнара Утепова, репродуктолог

На квоту от государства на процедуру ЭКО могут претендовать только семьи, состоящие в официальном браке. Диагноз "бесплодие" ставят после года активных, но неудачных попыток забеременеть. Для начала надо обратиться в поликлинику по месту жительства и при необходимости взять направление на консультацию в центр репродуктивной медицины. Там специалисты определят, нужно ли ЭКО, или проблему можно решить по-другому.

Еще один из вариантов стать родителями, несмотря ни на что – суррогатное материнство, которое в Казахстане официально разрешено с 1998 года. Правда, не очень распространено. Причем, подбором суррогатной мамы занимаются не клиники, а специальные юридические агентства. Врачи в ответе только за медицинскую часть. Главное условие – чтобы у такой женщины уже был свой ребенок.

"Заключается трехсторонний договор между заказчиком, суррогатной мамой и клиникой. На оказание медицинских услуг. Это все нотариально обязательно заверяется. После рождения ребенка этот договор предоставляется в ЗАГС, чтобы ребенка зарегистрировали на биологических родителей". Гульнара Утепова

70% успеха зависит от настроя: в семью, где царит атмосфера негатива, ребенок не придет. Но чтобы шансов было больше наверняка, нужно всего лишь как можно раньше дойти до своего врача. Иногда достаточно обычного осмотра и сдачи всего одного анализа!



