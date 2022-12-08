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Экоактивисты приклеили себя к взлетной полосе аэропорта Мюнхена

экоактивисты приклеили себя к взлетной полосе Фото: Twitter/AufstandLastGen
В аэропорту Мюнхена полиция пытается увести экоактивистов. В воздушном движении самолетов могут начаться перебои, сообщает Zakon.kz.

Участники экологического движения Last Generation ("Последнее поколение") в знак протеста приклеили себя к одной из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту Мюнхена, сообщает EuroWeekly News.

Активисты сообщили, что заблокировали движение по одной из полос в аэропорту Мюнхена и берлинского аэропорта Бранденбург.

Таким образом они хотели привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. 

Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.

14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме.

В испанском Музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.

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