В Астане построили 23,5 тысячи социальных квартир

В Астане действует специальная жилищная программа для молодежи, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширена категория участников жилищных программ и др.

За последние годы в Астане построено почти 23,5 тыс. социальных квартир.

К примеру, если в 2018 году было построено 1100 соцквартир, в 2019 году – 2900 соцквартир, то в 2020-2022 годах – 20,5 тыс. соцквартир.





Фото: gov.kz



Кроме того, ведутся работы по завершению долгостроев, ремонту опасных ЖК, сносу аварийного ветхого жилья.

За последние три года из аварийных домов переселено почти 700 семей. Планируется переселить еще более 300 семей.





Фото: gov.kz



С начала старта программы "Елорда Даму" из аварийных домов переселено порядка 4 тыс. 200 семей.



