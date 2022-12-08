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В Астане построили 23,5 тысячи социальных квартир

В Астане построили 23,5 тысяч социальных квартир Фото: gov.kz
В Астане действует специальная жилищная программа для молодежи, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширена категория участников жилищных программ и др.

За последние годы в Астане построено почти 23,5 тыс. социальных квартир.

К примеру, если в 2018 году было построено 1100 соцквартир, в 2019 году – 2900 соцквартир, то в 2020-2022 годах – 20,5 тыс. соцквартир.


В Астане построили 23,5 тысяч социальных квартир

Фото: gov.kz

Кроме того, ведутся работы по завершению долгостроев, ремонту опасных ЖК, сносу аварийного ветхого жилья.

За последние три года из аварийных домов переселено почти 700 семей. Планируется переселить еще более 300 семей.


В Астане построили 23,5 тысяч социальных квартир

Фото: gov.kz

С начала старта программы "Елорда Даму" из аварийных домов переселено порядка 4 тыс. 200 семей.


В Астане построили 23,5 тысяч социальных квартир

Фото: gov.kz

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