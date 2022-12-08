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Что известно о новом акиме столицы

Астана, аким Фото: акимат Карагандинской области
Новым акимом Астаны стал Женис Касымбек. Он сменил на этом посту Алтая Кульгинова. Что известно о Женисе Касымбеке – в материале Zakon.kz.

Женис Касымбек родился 7 мая 1975 года в городе Чу Жамбылской области. Он окончил Казахскую государственную архитектурно-строительная академию по специальности "архитектор-дизайнер" и Евразийский государственный университет им. Л. Гумилева по специальности "экономист".

Женис Касымбек был акимом Карагандинской области с 19 сентября 2019 года по 8 декабря 2022 года. Его деятельность в регионе неразрывно была связана с шахтерами. 24 ноября 2021 года власти Карагандинской области инициировали создание ипотечной программы для шахтеров.

Трагедия на шахте

В ночь со 2 на 3 ноября на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел внезапный выброс газа метана. Под землей в этот момент находились больше ста горняков. Эвакуировать успели 106 человек. Четверо рабочих погибли. Тело пятого искали всю ночь и нашли в 9 утра. 

21 ноября Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека. Он доложил о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау". Касымбек отметил, что семьям погибших в Шахтинске горняков дадут жилье.

Кем был Женис Касымбек до того, как стал акимом?

До того, как стать акимом Карагандинской области, Касымбек семь месяцев проработал заместителем премьер-министра в 2019 году. 

C 2018 по 2019 год был министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а с 2016 по 2018 год занимал должность министра по инвестициям и развитию.

В 2014 году был министром транспорта и коммуникаций.

А начинал Женис Касымбек свой путь со стажера-исследователя КазГАСА. Потом был главным специалистом ОАО "Темирбанк", начальником отдела Комитета по антимонопольной политике РК, директором Департамента водного транспорта МТК Республики Казахстан, директором РГП "Актауский международный морской торговый порт".

В разные годы работал вице-министром транспорта и коммуникаций, ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. 

Немного о личном

У Касымбека есть жена – Акжан Адилхановна, три дочери: Акерке (1997 г.р.), Жансая – (2000 г.р.), Ляйлим – (2003 г.р.) и сын – Мади (2006 г.р.). Отец – Махмуд Касымбеков – является руководителем канцелярии первого президента РК – Елбасы. 

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