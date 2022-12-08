Агросектор ВКО выходит на новый уровень

Коровы вернулись в деревни. Об этом говорит официальная статистика, и это радует. Большая работа, которую провели в ВКО по возрождению мини крестьянских ферм и увеличению числа КРС в частных подворьях, дала свои результаты.

Многие относились со скептицизмом к идее акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова о развитии молочно-товарных ферм (МТФ). Однако сегодня уже никого не удивляют машины, ежедневно приезжающие в деревни и аулы за молоком.



Одной из главных проблем развития животноводства сельчане называли отсутствие пастбищ. За последние несколько лет сотни гектаров были возвращены в государственную собственность и теперь используются для выпаса скота. И эта работа продолжается.

"Рассматривается возможность передачи под пастбищные угодья более 40 тыс. гектаров свободных площадей", – сообщил Даниал Ахметов.

Вопрос со сбытом молока в области решен, и сейчас сельчане точно знают, что на молочное сырье есть спрос. Строительство мультикультурного маслоэкстракционного завода в селе Предгорное способно обеспечить переработку до 1400 тонн сырья в сутки.

Восточно-Казахстанская область занимает первое место по размеру посевных площадей, выделенных под выращивание семян подсолнечника, которые в структуре переработки будут занимать от 85 до 100%. Основное сырье для обеспечения потребности маслоэкстракционного завода производится в Шемонаихинском, Глубоковском, Зыряновском, Самарском и Уланском районах ВКО, а также в Алтайском крае Российской Федерации. Продукция завода будет экспортироваться в Китай, Иран, Узбекистан и другие страны.





Фото: пресс-служба акимата ВКО



Большая работа проводится по селекции семян. Сегодня именно наш регион снабжает аграриев Казахстана элитными семенами подсолнечника, рапса, сои и кормовых культур. Благодаря поддержке Даниала Ахметова уже на старте запуск лаборатории для сертификации продукции по международным стандартам. Уже готово здание для создания многопрофильной сельскохозяйственной лаборатории, персонал проходит аккредитацию.

Оборудование для лаборатории инспекции качества стоимостью более 750,5 млн тенге предоставит Китай.

Также китайская сторона несет ответственность за транспортировку оборудования в Усть-Каменогорск и отправку технических специалистов для установки оборудования и инструктажа казахстанских специалистов. Запуск этой лаборатории откроет безграничные возможности по экспорту нашей продукции в любую страну мира, в том числе и в Китай, где очень высокие требования к сертификации импортируемых товаров.

Отрадно, что в перечне сельскохозяйственных товаров для экспорта теперь есть и продукция медовой отрасли и мараловодства. Именно при поддержке акима региона эти два направления были включены в перечень сельского хозяйства, что дало мощный толчок для их развития. Это и возможность получить льготное кредитование, гранты, субсидии.



