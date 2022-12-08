В Алматы оштрафовали водителя, привязавшего алабая к машине

Сотрудники Департамента полиции Алматы нашли и оштрафовали водителя, который "выгуливал" свою собаку в пробке на привязи к авто, сообщает Zakon.kz.

"По указанному факту гражданин Т. 1988 года рождения привлечен к административной ответственности согласно ст. 407-2 ч.1, п. 4 КоАП РК в виде административного штрафа в размере 10 МРП (30 630 тенге)", – сообщили в полиции.

В частности, водитель оштрафован за нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными, в том числе содержания и выгула домашних животных.

8 декабря в соцсетях распространили видео, на котором житель города выгуливает крупную собаку по дороге с интенсивным движением – пр. Рыскулова, привязав ее к машине.

На видео собака идет рядом с движущейся машиной хозяина и вместе с тем создает неудобства для остальных участников движения. При этом движение автотранспорта затруднено из-за образовавшей пробки на дороге.

В любой момент собака может случайно спровоцировать аварийную ситуацию. Сама собака также подвергается опасности.

