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Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова

Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова Фото: akorda.kz
8 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Акорды, спикер Мажилиса проинформировал президента о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты.

"В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты", – говорится в сообщении.

Также Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия Мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой.

Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Вместе с тем спикер сообщил о работе Общественной палаты при Мажилисе.

В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке Общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе Общественной приемной нижней палаты Парламента и проектах по повышению открытости Мажилиса.

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Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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