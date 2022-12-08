Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова

8 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Акорды, спикер Мажилиса проинформировал президента о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты.



"В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты", – говорится в сообщении.

Также Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия Мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой.

Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Вместе с тем спикер сообщил о работе Общественной палаты при Мажилисе.

В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке Общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе Общественной приемной нижней палаты Парламента и проектах по повышению открытости Мажилиса.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев принял акимов Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей. По итогам встреч глава государства поручил новым руководителям регионов продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения.