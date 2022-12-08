Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова
Как уточняется на сайте Акорды, спикер Мажилиса проинформировал президента о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты.
"В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты", – говорится в сообщении.
Также Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия Мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой.
Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.
Вместе с тем спикер сообщил о работе Общественной палаты при Мажилисе.
В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке Общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.
Глава государства также был проинформирован о работе Общественной приемной нижней палаты Парламента и проектах по повышению открытости Мажилиса.
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