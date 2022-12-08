В Алматы задержали подозреваемого в продаже водительских прав за 150 тысяч тенге

Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские Бостандыкского района задержали 26-летнего парня, которого подозревают в "изготовлении" водительских прав за 150 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Следственная группа подозревает задержанного в обмане шести жителей мегаполиса.

"Согласно показаниям потерпевших, фигурант представлялся сотрудником ЦОН и предлагал помощь в получении водительских удостоверений. Свои услуги подозреваемый оценил в 150 тыс. тенге. Были проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан. Уголовное дело зарегистрировано по ст. 190 УК РК", – рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев. Полицейские подозревают, что обманутых может быть гораздо больше. Пострадавших просят обратиться в полицию.

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