Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кафе горело в Алматинской области

Кафе горело в Алматинской области Фото: скриншот видео
В селе Отеген батыр Илийского района Алматинской области 8 декабря 2022 года в одном из кафе произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что возгорание в кафе по ул. Жансугурова произошло в 16:39.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытии на место вызова выяснилось, что произошло возгорание масла во фритюрнице внутри металлического контейнера, пристроенного к кафе, на площади 10 кв. м".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве отметили, что возгорание было локализовано в 16:43 и ликвидировано в 16:46.

"Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

На место вызова выезжали восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС региона.

Читайте также

В Алматы задержали подозреваемого в продаже водительских прав за 150 тысяч тенге

Пожар произошел в здании госучреждения в Павлодарской области

Сильный ливень накрыл столицу Португалии

Динара Халдарова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Асламбек Мергалиев
Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления