Кафе горело в Алматинской области

В селе Отеген батыр Илийского района Алматинской области 8 декабря 2022 года в одном из кафе произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что возгорание в кафе по ул. Жансугурова произошло в 16:39.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытии на место вызова выяснилось, что произошло возгорание масла во фритюрнице внутри металлического контейнера, пристроенного к кафе, на площади 10 кв. м". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве отметили, что возгорание было локализовано в 16:43 и ликвидировано в 16:46.

"Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

На место вызова выезжали восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС региона.