В Алматы прошла встреча акима города с населением Медеуского района

Актовый зал школы-гимназии №168 Алматы, где сегодня прошла встреча акима города Ерболата Досаева с жителями Медеуского района, был битком набит: на мероприятие пришли сотни горожан, чтобы задать градоначальнику наболевшие вопросы, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи с акимом Алматы жители Медеуского района поднимали различные жизненно важные вопросы, в том числе по ремонту дорог, канализационных и электрических сетей, благоустройству и так далее.



В одном из самых крупных районов южного мегаполиса по-прежнему актуальна модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры. По словам акима города, работы по развитию Медеуского района идут, на данный момент удалось закончить реконструкцию около 6 км водопроводных сетей.

Кроме того, сооружаются насосные станции и два резервуара на 1800 куб. м в мкр. Думан. А в следующем году планируется начать строительство водопроводных и канализационных сетей протяженностью 62,7 км в мкр. Кольсай, Сулусай, Компот и Кенсай.

Что касается дорожной инфраструктуры и безопасности, то с начала года отремонтировано 27,2 км дорог, построено более 18 км тротуаров. В недалеком будущем будет обустроено порядка 84 км дорог и тротуаров, обновлен подвижной состав. Для этого уже закуплены 100 автобусов, которые будут пущены по девяти маршрутам.

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Жители района просили акимат запустить еще один новый автобусный маршрут от ул. Калдаякова до садоводческого товарищества "Геолог". Ерболат Досаев пообещал, что их просьба будет выполнена.



Другая хорошая новость, прозвучавшая для горожан сегодня – проведение процедуры возврата в госсобственность верхней части водоема на терренкуре реки Малая Алматинка. Как сообщил аким, уже разработан проект по укреплению плотины и благоустройству этой территории. Полностью проектно-сметная документация будет завершена во второй половине 2023 года. К такому сроку ожидается и строительство тропы здоровья для пешеходов, а пока, как отметил Досаев, в парке жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, что создает неудобство и опасность всем участникам движения.

Кроме того, в этом году завершится реконструкция двух скверов – у Дворца школьников и у Государственного музея. Также проведены работы по реконструкции фонтанов, установлено освещение, МАФы и др. В следующем году начнется реконструкция Сквера журналистов, расположенного южнее Госмузея, будет обновлена система полива.

К слову, на предыдущих встречах жители мкр. Кенсай жаловались на качество мобильной связи и интернета и спрашивали, когда этот важный для них вопрос будет решен. По информации градоначальника, на сегодняшний момент усилены две базовые станции сотового оператора Kcell. Компании Beeline и Tele2 намерены до конца года установить столько же станций. Работы по улучшению качества связи проводятся также в мкр. Музтау.

Наболевший вопрос для населения Медеуского района – острая нехватка ученических мест. Для его решения сейчас разрабатывается проектно-сметная документация строительства двух школьных пристроек на 520 ученических мест, двух школ и специализированного комплекса "Жануя". Также проводится капитальный ремонт школы №131.

Представителей сферы медицины и горожан интересовали и вопросы обеспечения в шаговой доступности медицинского обслуживания. Здесь тоже имеются определенные результаты. Как сообщил аким, сейчас строятся пять объектов здравоохранения, в том числе семейно-врачебная амбулатория, поликлиника, подстанция скорой помощи и больница.