В Алматы наградили именитых мастеров казахстанской мультипликации

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев посетил мероприятие по подведению итогов работы творческого объединения "Казаханимация". Из разных регионов страны было заявлено 167 проектов, отобрали 20 из них. Проекты представляют собой анимационные пятиминутные фильмы, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия Даурен Абаев вручил ветеранам анимации награды и благодарственные письма. Медаль "Еңбек ардагері" получили кинорежиссеры-мультипликаторы Гульмира Садыкова и Галина Дусенко и художник-мультипликатор Эрнст Бейсеитов.





Фото: Zakon.kz



"2022 год стал знаменательным для казахского национального искусства анимационного кино – в этом году ему исполнилось 55 лет. Также было создано творческое объединение "Казаханимация" на базе киностудии "Казахфильм" им. Шакена Айманова. Первый анимационный фильм "Почему у ласточки хвост рожками", созданный в 1967 году, стал визитной карточкой гениального режиссера, получив широкое признание у общественности и заслуженных деятелей киноискусства. Амен Хайдаров воспитал несколько поколений отечественных мультипликаторов, создал неповторимый стиль казахской анимации. Сейчас мы уделяем большое внимание возрождению казахстанской анимации. Используем большие технические и творческие возможности для создания ярких и всем понятных образов". Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Также сертификатами были награждены участники мастер-классов, проводимых в рамках творческого объединения "Казаханимация" в период с 19 сентября по 4 ноября текущего года, и слушатели, прошедшие мастер-классы и практические занятия в странах дальнего зарубежья (Польша, Франция, Турция, Испания).





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Фото: Zakon.kz







"Мы работали в 1960-1970 годы. Мы во главе с Амиром Хайдаровым очень хотели развития, чтобы была школа по обучению основам анимации. У нас был большой творческий потенциал, масса идей, но не было таких возможностей, как есть сейчас у молодежи. В то время мы накапливали опыт, обменивались им со всеми талантливыми ребятами из стран бывших советских республик. Я вижу, что у современных специалистов появился креатив и чувство соперничества. Появление современных отечественных полнометражных мультфильмов, таких как, например, "Музбалак" – это мощный прорыв в мультипликации нашей страны. Мы дождались молодого поколения, которое очень остро чувствует свои национальные традиции, у них свой авторский почерк, современный взгляд – это то, о чем мечтал Хайдаров". Кинорежиссер-мультипликатор Гульмира Садыкова

По мнению российского режиссера анимационных фильмов Константина Бронзита, казахстанская анимация сейчас переживает не самые лучшие времена. Он отметил, что в этой индустрии есть ряд очевидных проблем, среди которых отсутствие достаточного финансирования и дефицит квалифицированных кадров.





Фото: Zakon.kz







"Здесь необходима мощная трансформация. Анимация требует времени, усидчивости, терпения, постоянного обучения. Казахстану нужна школа для подготовки кадров анимационного жанра. Но не ждите быстрого результата. Только тогда обычно выходит качественный результат, если что-то делается долго и упорно. Радует то, что уже заметно движение в сторону прогресса, что молодежи это интересно и у них горят глаза, есть потенциал, который важно не растерять, а направить в нужное русло. Важно, что государство всячески поддерживает эту сферу, проводя различные конкурсы, поощряя финансово творческие проекты". Константин Бронзит





Фото: Zakon.kz



В завершение мероприятия министру культуры продемонстрировали 20 новых проектов. Также казахстанские мультипликаторы подписали меморандумы с международными коллегами в области анимации.