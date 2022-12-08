Жители Абая замерзают в своих квартирах

Жители города Абая жалуются, что мерзнут в квартирах и вынуждены спасаться лишь электрическими обогревателями, сообщает Zakon.kz.

В акимате заявили, что подача горячей воды в тепломагистраль отличная: больше +90°C, уточняет телеканал "Астана".

"Болеем, конечно, холодно. Обогреватели включаем. Здесь 12 градусов, а в коридоре 15. Что нам делать, куда обращаться?" – рассказала 85-летняя жительница города Абая Марфа Бушкина.

Кроме того, сообщается, что холодно и в школах.

"В школе холодно, дома тоже холодно. Греемся под одеялом, укутываемся". Школьник Паша Мерзин

Разгоряченные негодованием абайцы требуют от властей навести порядок. На собрании в местном Дворце культуры шумно: каждый делится своей бедой:

– Лето красное пропели, зима пришла, а отопление не подготовлено, я считаю.

– У меня дома 12 градусов тепла, батареи холодные. Нет нормального хозяина, который бы сделал, чтоб люди не мерзли. – Если вот так будем держаться до конца декабря или начала января, второй Экибастуз будет. Либо дома будут падать, валиться от сырости просто.

Как выяснилось, Топарская ГРЭС, которая обогревает город, отлично топит. На подаче +90°C. Однако доходит до квартир не все. В местных ОСИ и КСК подтверждают – на подаче больше 70°C, окна утеплили, стояки поменяли. Но батареи в доме все равно холодные.

"Потому что нет давления и обратка не циркулирует. Не прогревается. От батарей даже жара нет. Подача не спасет, потому что не работает обратка". Сотрудник ОСИ Надежда Медведева

Местные жители готовы принести одеяла, матрасы и другие теплые вещи для утепления теплотрассы. Однако в акимате Абая уверены, нужен более серьезный подход. На реконструкцию насосов, замену сетей и наладку требуется почти 20 млрд тенге. В минувшем году запросили около 3 млрд. Но пока денег не выделили.

"На новые трубы нужно 20 млрд тенге. Наладку будем делать. Насосы нужно реконструировать, чтобы мощней циркуляция была. Каждый год, когда мороз и сильный ветер, оно выдувается. Не только в Абае так". Аким города Абая Медеу Ахметов

При этом часть домов Абая все-таки теплые, рассказывают люди. В городе создана специальная комиссия для проверки всех проблемных точек. Впереди зима, морозы и сильные ветры.