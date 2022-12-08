В актюбинский стабфонд закупили гнилой картофель

В актюбинский стабфонд закупили социальный картофель. На поставку 1 тыс. тонн павлодарского корнеплода из бюджета потратили 164 млн тенге. Первая прибывшая партия овощей оказалась с гнилыми плодами, сообщает Zakon.kz.

50 тонн находится в хранилище всего два дня, уточняет КТК. Ответственные за приобретение соцтовара говорят, что не успели проверить мешки, но не считают это поводом для паники.

Мы обязательно переработку сделаем. Есть естественная убыль, сушка и потери. Естественно, все эти потери будут учтены. И переработку здесь перед реализацией мы обязательно сделаем. Директор ТОО Aseca Ерлан Блиев

Телеканал напомнил, что в 2021 году вместо отборного пригородного картофеля в соцмагазинах и крупных торговых точках продавали гнилой корнеплод. И никто так и не смог ответить, куда же пропали мешки с образцовым картофелем.





Но, по словам зампредседателя правления АО "СПК "Актобе" Самата Жумагалиева, в этом году некачественный товар, согласно контракту, будет возвращен поставщику.





Эта работа будет выполняться во время товарной интервенции. Получается, в Актюбинской области на лавках гнилая, некачественная картошка, не соответствующая правилам стабфонда, не будет поставлена. Самат Жумагалиев





На местной базе овощи сортируют вручную. С отходами выбрасывают в специальный ящик, а чистую тут же фасуют по мешкам, загружают в машину – и уже развозят по торговым точкам города. Но это товар, который реализуют по розничным ценам. А социальные овощи появятся на прилавках только в том случае, если они подорожают в магазинах. Продавать их будут исключительно в специальных торговых точках или на коммунальном рынке. По какой цене, решит комиссия.





Отмечается, что товар из стабфонда обходится на 10% ниже рыночной стоимости. В общей сложности в этом году на закуп овощей в СПК "Актобе" потратили свыше 300 млн тенге.





