В Турции назвали причину образования пробки с танкерами на входе в Босфор

В генеральном управлении мореходства Турции 8 декабря заявили, что страховые компании ЕС отказываются предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы, сообщает Zakon.kz.

С начала декабря танкеры с сырой нефтью могут проходить через турецкие проливы после предоставления страховыми компаниями по запросу Анкары письма, подтверждающего, что судно имеет P&I-страхование (Protection and Indemnity Insurance).



"Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке", — цитирует ведомство РИА Новости.

