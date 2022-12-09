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В Турции назвали причину образования пробки с танкерами на входе в Босфор

В Турции назвали причину образования пробки с танкерами на входе в Босфор Фото: pixabay
В генеральном управлении мореходства Турции 8 декабря заявили, что страховые компании ЕС отказываются предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы, сообщает Zakon.kz.

С начала декабря танкеры с сырой нефтью могут проходить через турецкие проливы после предоставления страховыми компаниями по запросу Анкары письма, подтверждающего, что судно имеет P&I-страхование (Protection and Indemnity Insurance). 

"Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке", — цитирует ведомство РИА Новости.

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