Экс-участковый отказался дать показания по делу об убийстве сельчанки в СКО

Слушание по резонансному делу об убийстве 49-летней сельчанки, смертельно раненой из винтовки во время сбора ягоды в поле, состоялось 8 декабря в СКО, сообщает Zakon.kz.

По информации канала "Астана", в этот день перед судом должен был выступить главный свидетель - бывший участковый сельского округа. Отмечается, что родственники и односельчане погибшей Алтынай Муздакбаевой уже четыре месяца хотят услышать версию произошедшего из его уст. По мнению некоторых очевидцев, виноват именно он, а не подсудимый – 61-летний Сергей Лосеня. Однако давать показания главный свидетель оказался.

Между тем один из свидетелей на процессе вспоминает: в тот день рыбачил на местном озере. Когда возвращался домой ночью, заметил Сергея Лосеню при странных обстоятельствах.



"Говорит, посмотри в машине – патрончики, гильзы. Взял у Сереги фонарик, который на голове у него, нашел еще в машине 4 гильзы стреляных и 5 патрончиков нестреляных. Дал Сереге, он их в кусты выкинул. Говорит, что-то с Алтынай случилось. То ли машина сбила, то ли побитая – вот так вот объяснил. А потом я уже узнал, что ее подранили", – рассказал житель села Кайранколь Павел Шувалов.

По версии обвинения, односельчанин случайно выстрелил из ружья в сборщицу ягод. Сын подсудимого Сергея Лосени до сих пор не может поверить, что отца судят по столь тяжкой статье. Он не исключает, что пенсионер взял чью-то вину на себя, находясь под давлением.

"В то, что стрелял мой отец - я в это не верю. Я просто его хорошо знаю. Что там произошло, как все было – я это не знаю. Понятия не имею, не знаю о чем думать", – выступил в суде Влад Лосеня, сын подсудимого Сергея Лосени.

В сюжете телеканала говорится, что за четыре месяца следствия мнения не поменяли и родственники убитой. Они уверены – полуслепой пожилой мужчина не мог застрелить человека, а сам дедушка по каким-то причинам покрывает главного виновника.

"Участковый виноват. Лосеня не виноват. Он не может даже стрелять. Он старый человек. Он с очками еле водит машину. Стрелял Кабай Альтеев - наш участковый. Водителем был наверное Лосеня. Ну куда денешься – ему он приказывал. Бай был этот Кабай у нас в поселке", – заявил Галымжан Муздакбаев, муж погибшей Алтынай Муздакбаевой.

По данным телеканала, бывший участковый Кабай Альтеева объяснил отказ дать показания тем, что сначала хочет озвучить свою версию произошедшего по собственному уголовному делу. Бывшего стража порядка тоже судят, но за бездействие по службе, повлекшее смерть Алтынай Муздакбаевой. 14 июля сообщалось, что она скончалась от обильной кровопотери. Женщине прострелили плечо.