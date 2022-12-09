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Токаев сменил послов Казахстана в Болгарии и Литве

zakon.kz Фото: zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 декабря назначил новых послов Казахстана в Болгарии и Литве, сообщает Zakon.kz.

На посту чрезвычайного и полномочного посла Болгарии Темиртая Избастина сменил Виктор Темирбаев, освобожденный от должности чрезвычайного и полномочного посла РК Литве, говорится на сайте Акорды.

Должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Литве получил Тимур Уразаев. 

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Турции Еркебулан Сапиев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Албании по совместительству. 

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