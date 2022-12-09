203 казахстанца заболели коронавирусом за сутки
На 9 декабря лечение от Covid-19 продолжают получать 1667 человек (–1 460+ и 207 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном – 1404.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 4 пациентa.
30 ноября 2022 года на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК сообщили, что высокозаразный штамм коронавируса "Цербер" распространяется в Казахстане.
Симптомы нового штамма "Цербер" несильно отличаются от предыдущих подвидов "Омикрона". Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Могут быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности.