203 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 203 казахстанца. Данные о заболевших на 9 декабря привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

На 9 декабря лечение от Covid-19 продолжают получать 1667 человек (–1 460+ и 207 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном – 1404.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 4 пациентa.

30 ноября 2022 года на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК сообщили, что высокозаразный штамм коронавируса "Цербер" распространяется в Казахстане.

Симптомы нового штамма "Цербер" несильно отличаются от предыдущих подвидов "Омикрона". Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Могут быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности.

