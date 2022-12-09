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Генеральный директор АО "АМТ" Владимир Яблонский сообщил о выплате 13-й зарплаты в 100% размере

В АО "АрселорМиттал Темиртау" обсудили вопросы выплат трудовым коллективам Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
8 декабря состоялось заседание согласительной комиссии по вопросам выплат трудовым коллективам АО "АрселорМиттал Темиртау".

В мероприятии приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский. 

В ходе обсуждения вопросов шахтеров генеральный директор АО "АМТ" Владимир Иванович Яблонский озвучил, что компанией было принято решение о вознаграждении по итогам года за 2022 год в 100% размере коллективов всех трех департаментов и дочерних компаний ко Дню Независимости, перевод ежемесячной выплаты 25 тысяч тенге в бонус по безопасности (индикаторы будут разработаны совместно с профсоюзами и управлением ОТ и ТБ).

Заработные платы работников всех подразделений будут индексированы на размер инфляции с января 2023 года.

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