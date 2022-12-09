Дармен Садвакасов: Чемпионат мира в Алматы – мощный импульс для развития казахстанских шахмат

Спортивный год в Казахстане завершается ярко – в конце декабря в Алматы состоится Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам среди мужчин и женщин. В борьбе за титулы сойдутся десятки ведущих гроссмейстеров планеты из 50 стран.

О предстоящем событии в интервью Zakon.kz рассказал вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.



Будут все сильнейшие

– Дармен Канатович, что уже известно о чемпионате и кого из шахматных звезд следует ожидать?

– Для казахстанских шахмат уходящий год был чрезвычайно насыщенным и ярким. Чемпионат мира станет кульминацией большой работы, которую проводит Казахстанская федерация шахмат по развитию отечественных талантов и популяризации нашего спорта. Турнир пройдет под эгидой ФИДЕ с 25 по 30 декабря во Дворце спорта им. Балуана Шолака, призовой фонд составит 1 млн долларов.

Алматы в эти предновогодние дни превратится в центр мировых шахмат. Здесь соберутся лучшие игроки планеты, включая действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), супергроссмейстеров Фабиано Каруану, Хикару Накамуру (оба – США), Яна Непомнящего, Александра Грищука (оба – Россия), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Аниша Гири (Нидерланды), Бориса Гельфанда (Израиль), чемпиона мира по рапиду Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан), индийского вундеркинда Гукеша Доммараджу и многих других. В женском турнире, помимо казахстанской плеяды, мы ожидаем лидеров мирового рейтинга – Александру Горячкину, Александру Костенюк (обе – Россия), Тань Чжунъи (Китай), Конеру Хампи, Харику Дронавалли (обе – Индия), Элизабет Петц (Германия) и других.

Всего планируется около 250-300 топовых игроков из 50 стран мира с рейтингом ЭЛО не ниже 2550 для мужчин и 2250 для женщин плюс национальные чемпионы. Казахстан будет представлен всеми сильнейшими игроками. Кроме того, на правах организатора наша страна имеет право выставить еще 15 мужчин и 10 женщин без учета рейтингового ограничения.

Специально для зрителей на специальной площадке будут работать комментаторы на казахском, русском и английском языках. В прямом эфире мы услышим разборы партий от международных гроссмейстеров Муртаса Кажгалеева, Владислава Ткачева, а также Олжаса Менгали. Будут работать и зарубежные комментаторы. Билеты для посещения масштабного шахматного праздника можно приобрести на сайте Ticketon, для детей вход бесплатный. Помимо этого, турнир будет освещаться на глобальных онлайн-площадках, в том числе – chess24.com и chess.com.

– Как проходит процесс подготовки к турниру?

– С точки зрения масштаба события и количества зарубежных участников, это мероприятие для Казахстанской федерации шахмат беспрецедентное. Ранее в 2013 году мы уже принимали Чемпионат мира по рапиду и блицу, но тогда это был круговой турнир с 16 участниками. Теперь же первенство приобрело совершенно другой, открытый формат с сотнями игроков, и нам было важно выстроить системную работу. Наша задача – создать максимально комфортные условия для участников, включая логистику, размещение, температурные и световые режимы в турниром зале, обеспечение антидопинговых и античитинговых требований. В общем, прорабатываются все детали.

В организационном плане со стороны государства нам оказывают полную поддержку Министерство культуры и спорта РК, акимат города Алматы, отдельно хотел бы отметить Дворец спорта им. Балуана Шолака. Генеральным партнером Чемпионата мира выступает компания Freedom Broker, которая обеспечивает весь призовой фонд. Партнерами турнира также являются Lancaster Group, Shokan Ualikhanov School, отечественный стартап Chess Legends, производитель воды Turan и предприятие "Тиолайн".

Мы ожидаем приезд первых гостей 23 декабря, поскольку гостям с других континентов требуется больше времени на адаптацию. Чемпион мира Магнус Карлсен прилетает 24 декабря. На следующий день состоится торжественное открытие в "Балуан Шолаке", а уже 26 декабря в 15:00 мы ждем всех гостей и жителей города Алматы к началу чемпионата. В первые три дня соперники поборются за титул в рапиде, два оставшихся дня отводятся на блиц.

Турнир зажигает звезды

– Глобальное шахматное сообщество – это большая семья. Почему для проведения мирового первенства был выбран Казахстан и именно Алматы?

– За последние десять лет казахстанские шахматы показали динамичное развитие. На детских, юниорских и молодежных чемпионатах мира мы завоевали более 50 медалей. Наша женская сборная – одна из самых перспективных. Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева входят в элиту мировых женских шахмат. В прошлом году в Польше Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, она же заняла второе место на мировом первенстве по быстрым шахматам. В октябре в Италии на Чемпионате мира до 20 лет Асель Серикбай и Меруерт Камалиденова завоевали серебряную и бронзовую медали. В мае в Греции Назерке Нургали стала чемпионкой мира по блицу до 18 лет. Сильную игру демонстрируют также Зарина Нургалиева, Алуа Нурманова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева.

В мужских шахматах тоже начали появляться хорошие результаты. В этом году Казыбек Ногербек одержал двойную победу на Чемпионате мира до 18 лет по быстрым шахматам и блицу, в классическом контроле он занял второе место. На Всемирной шахматной олимпиаде-2022 и женская, и мужская команды заняли наивысшие места в своей истории.

У нас постоянно появляются новые имена, растет целое поколение конкурентоспособных игроков. Поэтому на мировой шахматной арене Казахстан становится все более заметным. Дополнительно в сентябре этого года мы уже успешно провели первый этап мирового женского Гран-при ФИДЕ. Наша страна и Казахстанская федерация шахмат получили хорошую репутацию как организатор и партнер.





Фото: Казахстанская федерация шахмат



Что касается Алматы, то город имеет, пожалуй, самые сильные шахматные традиции в стране. На сегодня здесь серьезно занимаются шахматами более 10 тыс. детей, действует множество специальных школ, секций и кружков, где преподают квалифицированные отечественные и зарубежные тренеры. Кроме того, Алматы – это еще и туристический центр. Мы планируем показать зарубежным звездам, имеющим миллионные аудитории в социальных сетях, достопримечательности города, в первую очередь – горнолыжный курорт "Шымбулак". Уверен, многие по-новому посмотрят на Казахстан как успешное государство и Алматы как перспективный и безопасный город.

– Что даст проведение этого турнира отечественным шахматам?

– В первую очередь Казахстан будет представлен большим количеством игроков. Они получат уникальный опыт противостояния с сильнейшими гроссмейстерами мира. Без участия в таких турнирах звездами не становятся. Это огромный импульс для развития профессионального спорта. С другой стороны, фестиваль подобного масштаба позволит привлечь в шахматы еще больше детей и любителей, посодействует увеличению массовости шахмат – по сути, это ключевая миссия нашей федерации. Также в дни соревнований пройдут семинары, сеансы одновременной игры, блицы для детей и любителей, отдельный турнир для профессионалов из IT-сектора.

Кроме того, 2022 год ФИДЕ объявлен Годом женщины в шахматах. В рамках этого события в первые дни турнира мы проводим мастер-класс с управляющим директором ФИДЕ, женским гроссмейстером Даной Рейзниеце-Озолой, которая также даст сеанс одновременной игры для талантливых казахстанских девушек.

Биография Даны – это яркий пример гармоничного развития шахматных, карьерных, политических навыков и успешной личной жизни. В шахматах она дважды становилась чемпионкой Европы среди девушек, была серебряной призеркой Чемпионата мира до 18 лет, четыре раза выигрывала женский чемпионат Латвии и двадцать лет играла на первой доске в сборной своей страны. Параллельно Дана активно занималась политикой – она была министром финансов, министром экономики, депутатом латвийского парламента. Кроме того, она является замечательной мамой четверых детей.

Одна из самых известных историй, связанных с Даной, случилась в 2016 году. Возглавляя Министерство финансов Латвии, она успешно провела налоговую реформу, взяла отпуск, возглавила сборную страны на Всемирной шахматной олимпиаде в Баку и в ходе турнира одержала блестящую победу над действующей чемпионкой мира Хоу Ифань. Мировые СМИ писали об этом с восторгом, и совершенно заслуженно.

В день закрытия Чемпионата мира ФИДЕ подведет итоги женского года в международных шахматах. Конечно же, для Казахстана, у которого самая перспективная и молодая женская сборная, это очень актуальная тема. Уверен, что в дальнейшем в нашей стране традиции женских шахмат будут только укрепляться. Для тысяч наших девочек это вдохновляющий пример спортивного успеха.

Также за несколько дней до Чемпионата мира пройдет судейский семинар с привлечением аккредитованного судьи, в котором примут участие казахстанские международные арбитры. С одной стороны, это подготовка к судейству на самом чемпионате, где будут представлены шесть казахстанских судей. С другой стороны, по итогам этого семинара наши судьи повысят свои категории и получат возможность в будущем судить турниры самых высоких уровней уже по всему миру. К примеру, на последней Всемирной шахматной олимпиаде в Индии Казахстан представляли только два судьи – Бауыржан Каусар из Алматы Олег Ринас из Караганды. Надеюсь, что в будущем все больше наших судей будут представлять нашу страну в судейском корпусе.

Задача – выступить достойно

– Какие условия нужны для того, чтобы Казахстан признавали одним из глобальных шахматных лидеров?

– Самое главное сейчас – мы ощущаем прямую поддержку главы государства. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию шахматного спорта. В этом году президент проводил уже несколько встреч, посвященных будущему шахмат, встречался с ведущими спортсменами в разных городах, отмечал достижения наших чемпионов. Глава государства одобрил Концепцию развития казахстанских шахмат, "Дорожная карта" по ее реализации находится на стадии согласования. Одной из важнейших инициатив будет внедрение шахмат в школьную программу в качестве факультативного предмета уже с 2023 года.





Фото: Казахстанская федерация шахмат



В целом, мы систематизируем развитие шахмат и будем стараться выводить на новый уровень как массовый, так и профессиональный спорт. Безусловным условием прогресса должен стать подъем мужских шахмат. При выстраивании эффективной систем отбора, а также слаженной работе менеджеров, тренеров и самих игроков первых серьезных результатов, в том числе формирования мужской сборной мирового уровня, можно ожидать в течение 3-4 лет. Это реалистичный сценарий при условии стабильной поддержки и постоянной работы.

– Каковы ваши личные ожидания от предстоящего турнира? Как, на ваш взгляд, могут выступить представители нашей страны?

– Первое ожидание связано с тем, что всем мировым звездам действительно понравится Казахстан и Алматы, и мы получим сильный имиджевый эффект. Второе – дадим импульс для популяризации шахмат среди тысяч мальчиков и девочек, которые будут стремиться быть похожими на лучших из лучших, неустанно развиваться и вносить тем самым вклад в формирование интеллектуальной нации. Третье – если говорить о спортивных результатах, то мужчины должны показать достойную борьбу, а девушки – бороться за медали. Наши игроки усердно готовились к турниру, однако, в любом случае, все зависит от спортивной формы каждого из участников в конкретный момент времени. Загадывать не будем, но надеюсь, что казахстанские шахматисты и шахматистки выступят на высоком уровне.