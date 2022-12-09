Для уборки снега на улицы Алматы вышло более 400 единиц техники

Утром 9 декабря в Алматы пошел снег. По прогнозам синоптиков, он будет идти до вечера. В Управлении развития коммунальной инфраструктуры города рассказали, как проходит уборка, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что в целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Уже использовано 152 тонны материала.



Кроме того, ведутся работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.





Фото: пресс-служба акимата Алматы



Всего задействовано 467 единиц спецтехники и 1094 дорожных рабочих.

Также в районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу РГП "Казгидромет", до вечера прогнозируется снег. С 10 по 12 декабря осадков не ожидается.





Фото: пресс-служба акимата Алматы



Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 9 декабря. Согласно ему, на севере, востоке, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, ночью в горных районах юго-востока – сильный снег.