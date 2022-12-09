Бывшего президента Гватемалы приговорили к 16 годам за коррупцию

Гватемальский суд признал экс-президента Отто Переса Молину и его вице-президента Роксану Бальдетти виновными по двум обвинениям в коррупции. Судебный процесс стал одним из самых громких в центральноамериканском государстве, сообщает Zakon.kz.

Суд вынес решение спустя семь лет после того, как Отто Перес Молина и Роксана Бальдетти были вынуждены уйти в отставку, сообщает The Guardian.

Переса Молину и Бальдетти осудили к 16 годам лишения свободы за участие в налоговом мошенничестве. Их также оштрафовали на сумму чуть более 1 млн долларов. Прокуратура Гватемалы запросила по 30 лет каждому.

Новость о коррупции привела к массовым протестам, которые объединили различные слои населения страны, включая средний класс, мелких фермеров и бизнесменов. Они требовали отставки Переса Молины и Бальдетти.



