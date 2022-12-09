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Рабочие завода в Фергане вышли на митинг из-за отсутствия газа

Работники завода в Фергане устроили митинг Фото: пресс-служба УВД Ферганской области
Власти узбекистанского региона отключили завод по производству гипса от газа, чтобы перенаправить его на нужды населения. Некоторые рабочие неверно истолковали произошедшее, сообщает Zakon.kz.

29 ноября районное газовое управление решило отключить от подачи газа завод по производству гипса. 

6 декабря 20 работников завода неверно истолковали это решение. В соцсетях появилось сообщение о якобы "закрытии завода", из-за которого 10 тысяч сотрудников остались бы без работы. Работники организовали незаконный митинг, отметили в пресс-службе УВД Ферганской области Узбекистана.

В результате в отношении семерых работников фабрики возбудили административные дела за мелкое хулиганство и нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций.

7 декабря одного из правонарушителей приговорили к 10 суткам, а шестерых из них – до 5 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана решили полностью запретить экспорт сжиженного газа. 

5 декабря хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

Компания Veolia Energy Tashkent, управляющая системой теплоснабжения столицы Узбекистана, сообщила, что из-за наблюдаемой нехватки природного газа котельные в отдельных районах города не вырабатывают тепло нужной температуры. Это в свою очередь приводит к ухудшению качества отопления.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

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Данияр Кунафин
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