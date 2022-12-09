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16,2 млрд тенге выделят в Алматы на бесплатные кружки и секции для детей

19 млрд тенге выделили на бесплатные кружки и секции для детей в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании маслихата заявил, что с начала 2022 года на досуг алматинских детей было выделено 19 млрд тенге. В 2023 году на секции потратят немного меньше, на эту сумму планируют охватить порядка 70 тыс. малышей, сообщает Zakon.kz.

Осенью текущего года в рамках Года детей в Казахстане уже 150 городских бесплатных досуговых алматинских центров презентовали свои программы для подрастающего поколения.

Специально для презентации досуговых центров в Алматы прошел молодежный фестиваль JAS FEST. Семейно-культурное мероприятие посетили приблизительно 3500 человек, более тысячи детей и подростков смогли записаться на секции и кружки.

"С 1 января 2023 года районные акиматы смогут самостоятельно выбирать платформу для реализации программы. В связи с чем, учитывая имеющиеся проблемы, нами подготовлены исчерпывающие требования в соответствии с НПА для отбора платформы на следующий год. В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс, по итогам которого определится победитель".Аким Алматы Ерболат Досаев

Ранее в акимате проинформировали, что в Алматы действует подушевое нормативное финансирование творческих кружков и спортивных секций для детей и юношества, все обязательства, принятые городским акиматом, сейчас выполняются в полном объеме. В следующем году на выделенную сумму из бюджета планируют государственным заказом охватить порядка 70 тыс. детей и подростков.  

Также в 2023 году завершится строительство центров инновационного творчества на 675 мест каждый в двух алматинских микрорайонах. Известно, что базироваться они будут в Наурызбайском и Алатауском районах. На это потратят 3,1 млрд тенге.

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