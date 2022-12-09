Пожар в крупном гипермаркете в Подмосковье ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Химках, сообщает Zakon.kz.

Открытое горение ликвидировали в 13:40 по времени Астаны, сообщили в МЧС РФ.

"Более 130 человек и 40 единиц техники задействовано при ликвидации пожара в Химках. Работы ведутся в условиях высокой температуры и плотного задымления". МЧС РФ

Возгорание произошло 9 декабря. В ТЦ также прогремел мощный взрыв. Следственный комитет РФ подтвердил информацию о гибели охранника гипермаркета. Мужчина погиб при пожаре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.