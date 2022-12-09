Психиатр рассказал, чем опасна удаленная работа

Удаленная работа приводит к росту тревожных расстройств, разводов и негативным последствиям для всей компании, уверен психиатр Антон Бек, сообщает Zakon.kz.

Антон Бек подробнее остановился на том, как удаленная работа влияет на человека и коллектив.

"Статистика нам говорит, что во время перевода на удаленку идет рост бракоразводных процессов. Мамы, которые работают на удаленке, попадают тоже в ситуацию, где нет правильного выхода". Психиатр Антон Бек

Чаще всего работающие мамы находятся в безвыходной ситуации. Ребенок, находящийся рядом дома, хочет получить внимание. Но в то же время нельзя отвлекаться от рабочего процесса.

"Откажешь ребенку – ты плохая мама, отвлечешься от рабочих процессов, уделишь время ребенку – снижается эффективность, концентрация внимания падает, это повышает уровень стресс-гормона кортизола в крови, естественно, психоэмоциональный фон снижается, и мы получаем рост психических расстройств, тревожно-агрессивных состояний, алкоголизации", – сказал Антон Бек.

Удаленный формат может негативно сказываться на работе. Психиатр считает, что сотрудник не может сосредоточить все внимание на деталях. Это негативно влияет на его эффективность и на всю компанию в целом. При этом смываются границы личного времени и рабочего. Человек может как уйти в трудоголизм, так и немного полениться. Никто не видит, чем он занят на самом деле, пишет "Пятый канал".



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