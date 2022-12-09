Вторая серия фильма о январских событиях вышла на телеканале "Алматы"

В преддверии годовщины трагического января на телеканале "Алматы" вышла вторая часть 5-серийного документального фильма в жанре журналистского расследования о большой трагедии, ставшей настоящим испытанием для всей страны, cообщает Zakon.kz.

В фильме представлены ранее неизвестные факты и эксклюзивные интервью участников, очевидцев, пострадавших и экспертов. Кроме того, авторы постарались воссоздать подробную хронологию протестов, вылившихся в кровавые беспорядки и ужасные погромы.



В одном из эпизодов второй серии также показан фрагмент видео, на котором журналисты телеканала "Алматы", в том числе одна из авторов фильма Назым Маликкызы, просят не бить курсанта. В целом, в тот день съемочной группе удается спасти и вывезти на такси десятерых курсантов, избитых при захвате городского акимата.

"Изначально никто никого не призывал что-то громить или устраивать беспорядки. Мы не должны этого отрицать. Там ходили представители различных групп. Но, к сожалению, в итоге всё вылилось в беспорядки. Но, я хочу отметить, что 95% участников протестов, которые хотели донести свои требования до властей, в тот момент ушли с площади. Их никто не послушал, потому что вмешались провокаторы", - отмечает гражданский активист и политолог Максат Жакау.

5 января ситуация в Алматы достигает критической отметки. Акимат и резиденция в огне, несколько управлений полиции в осаде, а аэропорт частично захвачен.

"Когда захватываются силовые и стратегические объекты, здания масс-медиа - это уже четкий план, который говорит о попытке государственного переворота и захвата власти", - считает военный политолог из Грузии Вахтанг Маисая, внимательно следивший в те дни за событиями в Казахстане.





Позже около двух тысяч человек собираются у департамента полиции. Вооруженные группы предлагают силовикам сдаться и отдать оружие, которое хранится в складах.

"Они были хорошо подготовлены, было боевое оружие. А владеть боевым оружием - это просто не по силам каждому первому попавшемуся. Не может человек просто взять оружие и стрелять на поражение. Они стреляли по живым людям. Они знали, что мы там находимся и их это не остановило", - делится воспоминаниями старший инспектор департамента полиции Ботагоз Есенова.

Пока департамент полиции находился под осадой, другие вооруженные группы атаковали аэропорт. Они подожгли припаркованные автомашины, а у въезда на территорию воздушной гавани выставили своих людей в спецодежде.

"Подошла группа примерно из 15 человек. Они были вооружены, у одного из них был дробовик. Поднявшись по трапу, который невозможно было отогнать, они попытались открыть дверь самолета. Они использовали лом и топор, чтобы выбить иллюминатор. Кричали, чтобы мы им открыли самолет. Угрожали, что если мы не откроем, то они его подожгут", - рассказывает пилот самолета Алмас Байгожин, в тот день собиравшийся вылетать из Алматы в Шымкент.

Ближе к ночи массовые беспорядки в Алматы приобретают более ужасающий характер. Помимо вооруженных столкновений также бесчинствуют хулиганы и мародеры.

"Было какое-то безвластие, все видели эти разгромленные магазины и мне кажется это безвластие хуже некуда. Страшно, когда безнаказанность вызывает такие дикие инстинкты в людях. Возможно, эти люди были и неплохими, но, когда им разрешили взять - они брали", - говорит известный журналист и блогер Полина Шиманская.

По словам аналитика из Брюсселя Альберто Тюркстра, очевидно, что определенные силы попытались воспользоваться ситуацией и нарушить конституционный строй Казахстана.





"На видео о январских событиях можно разглядеть лидеров, которые руководят другими, организаторов с рациями. Я думаю, что они были идентифицированы. Но те, которые спрятались в толпе, их будет сложно найти. Понятно одно, что все это действительно было спланировано. Я не знаю, было ли это организовано за границей или внутри страны, но такие события не происходят спонтанно. Из всего, что произошло, мы приходим к выводу, что люди были обмануты третьими лицами для достижения своих радикальных целей", - заключил эксперт из Бельгии.





На телеканале "Алматы" состоялась премьера первой серии фильма о январских событиях. Премьера третьей серии пройдет в следующий четверг на телеканале "Алматы".