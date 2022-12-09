Талибы установили в Кабуле глобус: Афганистан граничит с Казахстаном

В Кабуле установили инсталляцию глобуса, на котором территория Афганистана превышает реальную площадь и занимает земли Пакистана и Индии. Из-за этого создается ощущение, будто Афганистан граничит с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

На талибской версии глобуса земли Ирана, Пакистана и государств Центральной Азии "добавлены" к территории Афганистана, а сама страна имеет общую границу с Казахстаном.

Глобус установили на площади Дахан-и-Баг. Конструкция установлена на механизме, который вращает модель Земли пять раз за минуту.

Пользователи соцсетей раскритиковали глобус и подчеркнули "невежество" его авторов. Один из инженеров Эсматулла Хабиби отметил, что специально увеличил Афганистан в размерах для того, чтобы его страна "казалась значимее".



Художник Абид Вардак рассказал, что на роспись глобуса у него ушло четыре дня. Он признался, что использовал карту мира, хотя она была на английском языке, отмечает NewVision.