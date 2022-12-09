Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики предупредили казахстанцев о морозной погоде в субботу

Синоптики предупредили казахстанцев о морозной погоде в субботу Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на севере, востоке, юге и юго-востоке страны по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег.

"На запад, северо-запад, центр страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. На юге, юго-востоке, востоке, севере – усиление ветра, на севере, востоке, юге – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман. РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -15...-17°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -8...-10°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16°С, днем -1...-3°С.

Читайте также

Три казахстанца предстанут перед судом в Гавайях

Антикор и Комиссия по правам человека с международными экспертами обсудили ряд вопросов

Токаев: Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС нет необходимости

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Алтай Кульгинов получил новую должность
Алтай Кульгинов получил новую должность
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления