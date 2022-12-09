Синоптики предупредили казахстанцев о морозной погоде в субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на севере, востоке, юге и юго-востоке страны по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег.

"На запад, северо-запад, центр страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. На юге, юго-востоке, востоке, севере – усиление ветра, на севере, востоке, юге – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман. РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -15...-17°С.



В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -8...-10°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16°С, днем -1...-3°С.