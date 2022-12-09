Доллар немного подорожал на торгах 9 декабря

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,14 тенге, увеличившись на 0,10 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля незначительно поднялся на 0,01 тенге и составил 7,53 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 67,99 тенге (+0,31).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 495,5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге, евро по 497–502 тенге, российские рубли – по 7,2-7,4 тенге.

Утром 9 декабря фьючерсы на нефть Brent прибавили 58 центов, или 0,76%, до 76,73 доллара за баррель.

В четверг, 8 декабря, они снизились на 1,3%. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 52 цента, или 0,73%, до 71,98 доллара за баррель, завершив предыдущую сессию падением на 0,8%.



