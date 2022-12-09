Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Доллар немного подорожал на торгах 9 декабря

курс Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,14 тенге, увеличившись на 0,10 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля незначительно поднялся на 0,01 тенге и составил 7,53 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 67,99 тенге (+0,31). 

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 495,5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге, евро по 497–502 тенге, российские рубли – по 7,2-7,4 тенге.

Утром 9 декабря фьючерсы на нефть Brent прибавили 58 центов, или 0,76%, до 76,73 доллара за баррель.

В четверг, 8 декабря, они снизились на 1,3%. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 52 цента, или 0,73%, до 71,98 доллара за баррель, завершив предыдущую сессию падением на 0,8%.


Читайте также

Казахстанским банкам разрешили проводить операции по платежным картам "Мир"

Курсы валют на 9 декабря в обменниках Казахстана

Доллар подешевел на торгах 8 декабря

Ирина Лукичева
KASE Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Алтай Кульгинов получил новую должность
Алтай Кульгинов получил новую должность
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления