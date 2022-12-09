Три казахстанца предстанут перед судом на Гавайях
Фото: pixabay
Троих казахстанцев задержали на Гавайях за вторжение на закрытую территорию близ вулкана Мауна-Лоа, сообщает Zakon.kz.
Нарушителей заметили полицейские в лесном заповеднике Мауна-Лоа. Район закрыли после извержения вулкана Мауна-Лоа.
На странице Департамента земельных и природных ресурсов указаны «31-летний Аксамат Адибаев, 23-летний Сабит Даурем и 32-летний Нияз Нурз». Они должны предстать перед судом 20 января 2023 года. Их могут оштрафовать на сумму до 500 долларов или назначить 30 дней ареста.
Сообщается, что активность вулкана может ранить или привести к гибели людей. Кроме этого, когда кто-то входит в закрытую зону, они также подвергают риску сотрудников спасательных служб.
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