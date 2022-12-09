Три казахстанца предстанут перед судом на Гавайях

Троих казахстанцев задержали на Гавайях за вторжение на закрытую территорию близ вулкана Мауна-Лоа, сообщает Zakon.kz.

Нарушителей заметили полицейские в лесном заповеднике Мауна-Лоа. Район закрыли после извержения вулкана Мауна-Лоа.



На странице Департамента земельных и природных ресурсов указаны «31-летний Аксамат Адибаев, 23-летний Сабит Даурем и 32-летний Нияз Нурз»‎. Они должны предстать перед судом 20 января 2023 года. Их могут оштрафовать на сумму до 500 долларов или назначить 30 дней ареста.

Сообщается, что активность вулкана может ранить или привести к гибели людей. Кроме этого, когда кто-то входит в закрытую зону, они также подвергают риску сотрудников спасательных служб.

