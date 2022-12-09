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В Алматы откроют Центр раннего вмешательства для профилактики инвалидности

В Алматы откроют Центр раннего вмешательства Фото: Zakon.kz
Приоритетной задачей города должно стать оказание всесторонней поддержки социально уязвимым слоям населения и людям с особыми потребностями, заявил аким Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz

Градоначальник сообщил, что в целях профилактики и предупреждения инвалидности в 2023 году планируется запустить пилотный проект по созданию Центра раннего вмешательства на сумму 600 млн тенге с обучением 950 специалистов ежегодно.

"Сегодня социальной поддержкой охвачено 240,5 тыс. человек из уязвимых слоев населения на сумму более 26 млрд. тенге. "Ежегодно количество лиц с инвалидностью в нашем мегаполисе увеличивается в среднем на 3%, а среди детей этот показатель растет на 6,8%". Аким Алматы Ерболат Досаев

Также, по словам акима, со следующего года акимат города реализует специальную программу по обеспечению 200 детей качественными электроколясками, 170 человек – протезно-ортопедическими аппаратами, слуховыми аппаратами, речевыми процессорами на сумму 1,4 млрд тенге.

"Данная мера позволит дополнить отсутствующие на портале социальных услуг высокотехнологичные средства реабилитации и довести объем финансирования на эти цели до 8,2 млрд тенге".Аким Алматы Ерболат Досаев

Кроме того, в следующем году планируется трудоустроить 1350 лиц с инвалидностью.

В заключении Ерболат Досаев отметил, что в 2023 году будет разработан единый стандарт поликлиник города, который будет внедряться при строительстве новых объектов, а затем применяться к действующим поликлиникам.

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