На развитие Алматы в 2023 году будет направлено более 1,2 трлн тенге

Депутаты маслихата Алматы утвердили бюджет города на 2023-2025 годы. Финансирование будет направлено на качественную реализацию поручений главы государства по дальнейшему развитию магаполиса, сообщает Zakon.kz.

Представленный депутатами маслихата проект бюджета на 2023 год сформирован на основе семи основных направлений, определенных в Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года.



Общая сумма бюджета на следующий год составит 1 трлн 258,2 млрд тенге за счет прогнозируемых собственных доходов и целевых трансфертов из республиканского бюджета. Согласно ожидаемым поступлениям в бюджет в этом году, рост прогноза доходов на 2023 год составит порядка 103% без учета трансфертов, или 1 138,4 млрд тенге.

Расходная часть бюджета распределена следующим образом:

61,7% приходится на текущие расходы;

18,3% составляет бюджет развития города;

20% - бюджетные изъятия, резерв МИО, госдолг и гособязательства.

На один из главных приоритетов - создание комфортной городской среды будет направлено 175,8 млрд тенге. Для завершения строительства водоочистного сооружения на реке Каргалы и дальнейшего проведения строительно-монтажных работ водозабора на реке Аксай предусмотрено 8,6 млрд тенге.

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Для развития дорожно-транспортной системы власти города планируют закупить 300 газовых автобусов. Продолжится строительство сети метрополитена в западном направлении. Это обеспечит дополнительную транспортную доступность в 2024 году более 50 тыс. горожанам.

Также продолжится пробивка улицы Толе Би, будут сданы две транспортные развязки (ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, Саина – Монке Би).

Кроме того, будет завершено проектирование двух коммунальных автобусных парков. По вопросам дорожной инфраструктуры и безопасности в следующем году запланирован средний ремонт 200 км дорог с обустройством 30 км тротуаров и 80 остановочных площадок.