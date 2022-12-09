На развитие Алматы в 2023 году будет направлено более 1,2 трлн тенге
Представленный депутатами маслихата проект
бюджета на 2023 год сформирован на основе семи основных направлений,
определенных в Программе развития города Алматы до 2025 года
и среднесрочные перспективы до 2030 года.
Общая сумма бюджета на следующий год составит 1 трлн 258,2 млрд тенге за счет прогнозируемых собственных доходов и целевых трансфертов из республиканского бюджета. Согласно ожидаемым поступлениям в бюджет в этом году, рост прогноза доходов на 2023 год составит порядка 103% без учета трансфертов, или 1 138,4 млрд тенге.
Расходная часть бюджета распределена следующим образом:
- 61,7% приходится на текущие расходы;
- 18,3% составляет бюджет развития города;
- 20% - бюджетные изъятия, резерв МИО, госдолг и гособязательства.
На один из главных приоритетов - создание комфортной городской среды будет направлено 175,8 млрд тенге. Для завершения строительства водоочистного сооружения на реке Каргалы и дальнейшего проведения строительно-монтажных работ водозабора на реке Аксай предусмотрено 8,6 млрд тенге.
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Для развития дорожно-транспортной системы власти города планируют закупить 300 газовых автобусов. Продолжится строительство сети метрополитена в западном направлении. Это обеспечит дополнительную транспортную доступность в 2024 году более 50 тыс. горожанам.
Также продолжится пробивка улицы Толе Би, будут сданы две транспортные развязки (ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, Саина – Монке Би).
Кроме того, будет завершено проектирование двух коммунальных автобусных парков. По вопросам дорожной инфраструктуры и безопасности в следующем году запланирован средний ремонт 200 км дорог с обустройством 30 км тротуаров и 80 остановочных площадок.
Как сообщили депутаты, в рамках приоритета управляемой урбанизации через сбалансированное развитие Алматинской агломерации в первом квартале 2023 года будет утвержден Генеральный план города до 2040 года, реализация которого позволит устранить дисбаланс в развитии, решить вопросы социальной, инженерной и транспортной обеспеченности, инфраструктуры и в целом улучшить качество жизни населения Алматы.