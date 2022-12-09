Граждане должны быть в связке с госорганами для эффективного противодействия коррупции

Замакима Алматы, выступая на круглом столе, посвященном борьбе с коррупцией и обеспечению необходимых условий для соблюдения прав человека, отметил, повсеместное искоренение коррупции в стране – совместная и важнейшая задача на всех уровнях государственного управления, сообщает Zakon.kz.

Арман Кырыкбаев подчеркнул, что в деле борьбы против коррупции нет единых решений. Антикоррупционные меры должны всегда сочетать различные механизмы, включая превентивные и репрессивные.

"Ее основным направлением считается работа правоохранительных органов. И за годы независимости мы разработали действенные методы борьбы, которые показывают определенные результаты. Очевидно, в каком направлении нужно двигаться". Заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев

По мнению спикера, в стране должна проводиться планомерная работа среди населения, чтобы сформировать поведенческую культуру для борьбы с коррупцией.

"Наш президент выдвинул концепцию "слышащего государства" и справедливого Казахстана, направленную на укрепление диалога с народом. Вы со мной наверняка согласитесь, что борьба с коррупцией основывается на реализации данной концепции главы государства. На сегодняшний день общество и государственные органы совместно ведут борьбу с коррупцией. Мы видим результаты плодотворной работы, которая проводится изо дня в день, давая нам видимые результаты". Арман Кырыкбаев

В своем выступлении замакима отметил, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением развития нашей страны, и это базовое условие в текущих реалиях.

"Без устранения причин коррупционных явлений наша деятельность будет похожа на то, что мы сражаемся с воображаемым противником", – подчеркнул Арман Кырыкбаев.

Спикер рассказал, что акиматом Алматы на постоянной основе проводится мониторинг наиболее уязвимых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений.

"Безусловно, имеются типичные проблемные вопросы, которые находятся в зоне нашего постоянного внимания. С целью усиления борьбы с коррупцией и применения современных методов в настоящее время в Алматы реализуется проект типового базового направления предупреждения противодействий коррупции. Реализация данного проекта охватывает деятельность структурных подразделений акимата, а также подведомственных субъектов квазигосударственного характера". Арман Кырыкбаев



В этом направлении на сегодняшний день акиматом города проведен ряд мероприятий:

внутренний анализ коррупционных рисков во всех структурных подразделениях, результаты которого были опубликованы в интернет-ресурсе;



внедрены антикоррупционные стандарты во всех структурных подразделениях. Эта работа ведется на постоянной основе совместно с городским Антикором;

на системной основе проводится акция "Час добропорядочности", в рамках которой населению города разъясняются нормы антикоррупционного законодательства.

Замакима подчеркнул, что совместными усилиями, предпринимаемыми с Антикором, удается уверенно приближаться к заветной отметке – к исключению возможности коррупции и к тому, чтобы показатель коррупционности в нашем городе был сведен к минимальному значению.





"Все вопросы, касаемые борьбы с коррупцией, между собой взаимосвязаны. Мы все, от мала до велика, должны ощущать себя гражданами страны, хозяевами собственной судьбы и в конечном итоге бенефициарами нашего государства. Это уже ответственность за страну, умение отстаивать свои права и не допускать неблаговидных поступков". Арман Кырыкбаев



В Международный день борьбы с коррупцией и в канун Дня прав человека в Алматы проведен международный круглый стол "Борьба с коррупцией – необходимое условие обеспечения прав человека".

Мероприятие прошло с участием руководства Антикоррупционной службы, комиссии, зарубежных экспертов, представителей дипломатических представительств, международных организаций, академического сообщества, акимата города и других государственных органов.