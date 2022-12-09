В Шымкенте и трех областях объявили штормовое предупреждение

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз по штормовому предупреждению на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.



В Петропавловске днем ожидается низовая метель.

В горных районах Жетысуcкой области ожидается туман. Ветер в районе Жаланашколя юго-восточный с порывами 17-22 м/с.



На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.



В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.