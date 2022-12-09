Комплексную систему безопасности хотят внедрять в школах Алматы

Одним из важнейших приоритетов города является обеспечение безопасности детей. Проект планируется профинансировать в рамках трехлетней сервисной модели с общим объемом затрат на сумму 4,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В проекте бюджета на 2023 год на эти цели заложено 1,6 млрд тенге, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на сессии маслихата.

"К началу следующего учебного года во всех государственных школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная "тревожными кнопками", пропускной системой, системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которые будут интегрированы с центрами оперативного управления Департамента полиции". Ерболат Досаев

По словам Досаева, в Алматы сохраняется проблема дефицита ученических мест. На сегодня эта цифра составляет 19 120 мест.

Кроме того, аким пояснил, что на сегодня построили четыре новые государственные школы на 6 тыс. мест. Дополнительно выкупили две школы на 1800 мест. Также в рамках национального проекта "Комфортная школа" с 2023 года в Алматы планируется начать строительство в течение ближайших трех лет 22 школ на 37 100 ученических мест за счет республиканского бюджета на сумму 53 млрд тенге.

При этом за счет местного бюджета решат вопросы по выкупу земельных участков и подключению их к инфраструктуре на общую сумму 11 млрд тенге.



Акимат также продолжит реализацию проекта "1000 школ", в рамках которого в течение 2023-2025 годов введут в эксплуатацию 36 школ на 27 150 мест. В 2023 году на строительство двух школ и четырех пристроек планируется выделить 6,9 млрд тенге.

Таким образом, как пояснил Досаев, дефицит до 2026 года будет снижен до управляемого уровня – 3000-3500 мест.