Экибастузцам компенсируют затраты на электроэнергию

Аким Павлодарской области Асаин Байханов уведомил жителей Экибастуза о решении вопроса о компенсации затрат на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Об этом аким написал в Instagram.

"Как вы знаете, вслед за освобождением жителей пострадавших домов от оплаты за отопление за ноябрь и декабрь встал вопрос компенсаций для всего города вынужденно увеличившихся затрат на электроэнергию. Он решался нами по поручению главы государства совместно с собственниками "Экибастузтеплоэнерго" при участии первого вице-премьера Романа Васильевича Скляра. И я рад сообщить, что мы достигли принципиального соглашения об адресном начислении компенсаций за использованную в период ЧС (с 27 ноября по 8 декабря) электроэнергию всем всем физическим лицам, а это 48.957 абонентов города". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

По словам акима, сейчас уточняются расчеты, определяется единый размер выплаты и прорабатывается механизм ее зачисления на лицевые счета потребителей.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



Все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.