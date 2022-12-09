Экибастузцам компенсируют затраты на электроэнергию
Об этом аким написал в Instagram.
"Как вы знаете, вслед за освобождением жителей пострадавших домов от оплаты за отопление за ноябрь и декабрь встал вопрос компенсаций для всего города вынужденно увеличившихся затрат на электроэнергию. Он решался нами по поручению главы государства совместно с собственниками "Экибастузтеплоэнерго" при участии первого вице-премьера Романа Васильевича Скляра. И я рад сообщить, что мы достигли принципиального соглашения об адресном начислении компенсаций за использованную в период ЧС (с 27 ноября по 8 декабря) электроэнергию всем всем физическим лицам, а это 48.957 абонентов города". Аким Павлодарской области Асаин Байханов
По словам акима, сейчас уточняются расчеты, определяется единый размер выплаты и прорабатывается механизм ее зачисления на лицевые счета потребителей.
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло
ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на
высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более
70%.
Все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.
7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.