После проверки Антикора водоканал Уральска подает на него в суд

Уральский водоканал подает в суд на Агентство по противодействию коррупции РК из-за результатов их проверки, сообщает Zakon.kz.

Проверка показала ряд нарушений и установила, что коммунальное предприятие нанесло ущерб почти на один миллиард тенге, передает Astana TV.

Так по данным ведомства, компания "Батыс су арнасы" приобрела комплект насосов, которые не подходят под существующую канализационную станцию. Теперь оборудование стоит без дела.

Полагаем, что доверительными управляющими "Батыс су арнасы" неэффективно затрачены финансовые средства в общей сумме 43 млн тенге. Гл. специалист управления превенции Антикора по ЗКО Динара Жумабаева

Но водоканале не согласны с этим утверждением и считают, что покупка, напротив, позволила сохранить деньги. Насосы пусть и купили за 43 млн тенге, но сейчас такие стоят не менее 100 млн. А не установили их сразу, так как канализационная станция была в аварийном состоянии.