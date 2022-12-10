Кардиолог назвала вкусную замену сливочному маслу

Сливочное масло для бутербродов следует заменить на маргарин без холестерина, посоветовала кардиолог, сообщает Zakon.kz.

Полезную альтернативу сливочному маслу врач Светлана Павличенко назвала в интервью Lenta.ru.

Она отметила, что в сливочном масле, особенно в топленом, есть трансжиры естественного происхождения. К тому же это весьма калорийный продукт. Медики во всем мире советуют уменьшать потребление животных жиров. Эксперт рекомендовала переключиться на маргарин, так как новые технологии изменили его.

"Маргарин содержит меньше насыщенных и больше полиненасыщенных жиров и не имеет в составе холестерина". Кардиолог Светлана Павличенко

Спред - это разновидность мягкого маргарина, он легко намазывается на бутерброд и почти неотличим от сливочного масла по вкусу, цвету и запаху. Замена сливочного масла на растительные масла снижает риск развития болезней сердца и смерти из-за них.

Павличенко сообщает, что спред могут дополнительно обогащать витаминами А, D, Е, омега-3 жирными кислотами и особыми растительными компонентами, снижающими всасывание холестерина из кишечника в кровь. Он подходит только для употребления в пищу без тепловой обработки.